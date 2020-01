ASSESSORIA JURÍDICA DE ANDRÉ MOURA EMITE NOTA SOBRE CONDENAÇÃO DO TRE/SE

23/01/20 - 05:12:16

Nesta quarta-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) desaprovou as contas de campanha do candidato ao Senado em 2018, André Moura.

A relatora do processo, a juíza, Sandra Regina, apresentou voto pela aprovação das contas, não sendo seguida pelos demais membros do colegiado daquela corte.

A assessoria jurídica de André Moura entende que o voto da relatora deve prevalecer. As contas apresentadas estão em consonância com a regularidade da prestação de serviços e os gastos de campanha, devidamente comprovados com a vasta documentação juntada ao processo.

Assessoria Jurídica