BETÃO DO POVO REAFIRMA: “SOU PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO EM SÃO CRISTÓVÃO”

23/01/20 - 04:56:24

O empresário Betão do Povo está disposto a disputar a eleição em São Cristóvão aos 52 anos. Nesta semana, reafirmou que é pré-candidático a prefeito.

Em 2014, Betão disputou a eleição como candidato a Deputado Federal e foi o mais votado da coligação, onde obteve 5.551 votos.

Em 2016, candidatou-se a prefeito. Ampliando seu eleitorado, chegou a ter 6552 votos e mais 16% dos votos válidos.

Em 2020, Betão pretende alcançar êxito na missão, para ser o novo prefeito do município em 2021. “Espero conseguir alcançar a vitória, pois eu não quero ser candidato por ser meu sonho de administrar essa cidade e sim para mudar a realidade desse povo tão carente. Preciso fazer algo para melhorar a qualidade de vida desse povo”, destacou.

Segundo o Presidente Estadual do PTC, partido no qual Betão está filiado, não existe dúvidas de que o candidato a prefeito será Betão. “O partido já apresentou o nome de Betão como pré-candidato, não existe dúvida que ele será nosso representante em São Cristóvão. Vamos dialogar com a população e mostrar que Betão será o melhor projeto para São Cristóvão”, disse Juraci Nunes.

Fonte: PTC/36 SERGIPE