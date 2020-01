BOMBEIROS REALIZAM CONTROLE DE INSETOS A 22 METROS DE ALTURA NA BARRA

23/01/20 - 15:45:07

A operação durou cerca de duas horas

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou na última quarta-feira (22) um controle de insetos a 22 metros de altura. Foi em uma caixa d’água em construção, num condomínio no município da Barra dos Coqueiros. Por conta das dificuldades de acesso, a operação durou cerca de duas horas.

A construtora solicitou o atendimento do bombeiro porque os funcionários não estavam conseguindo concluir o trabalho nas caixas d’água, por conta das abelhas. “Além da altura, as dificuldades foram o vento e o espaço muito restrito para trabalhar, para acessar onde as abelhas estavam”, afirmou o tenente José Luiz do Santos Filho, comandante de operações no dia.

Segundo a chefe da guarnição que atuou na ocorrência, sargento Jocileide Leite, em uma das caixas d‘água havia abelhas e em outra elas estavam ainda reconhecendo o local para se instalar. “Utilizamos a roupa de apicultor e todos os equipamentos de segurança para trabalhos em altura, para garantir a integridade dos militares”, afirmou a sargento.

Foi realizada a orientação também para que todas as aberturas nas caixas d’água fossem fechadas, para evitar que as abelhas se alojem novamente. “A chance delas voltarem é grande. É um local seguro, sem movimento de pessoas, abrigado do sol, para elas é um local ótimo”, finalizou o tenente Filho.

Fonte: CBM/SE