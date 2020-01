DEPUTADO ACUSA O PREFEITO PADRE INALDO PELO CAOS NA SAÚDE DE SOCORRO

“A saúde pública é o problema mais grave de Nossa Senhora do Socorro, porque a gestão do padre Inaldo fracassou e o povo está sofrendo com esse abandono da Prefeitura”. A afirmação é do deputado Samuel Carvalho, novo líder da oposição na ALESE, que lançará no dia 1º de fevereiro sua pré-candidatura a prefeito de Socorro.

Samuel avaliou a gestão do padre Inaldo como a pior administração de um prefeito na história de Nossa Senhora do Socorro e disse que está seguindo a voz do povo. O pré-candidato a prefeito pelo Cidadania avaliou a crise na saúde durante entrevista concedida no programa Nova Manhã, (Rádio Nova Brasil), apresentada pelo jornalista André Barros.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa responsabilizou o padre Inaldo pelo caos na área da saúde e lamentou que as pessoas mais humildes, que não têm um plano de saúde são os mais prejudicados. A saúde básica é responsabilidade do município e o padre não pode se furtar de assumir suas obrigações, criticou o parlamentar.

– Faltam remédios controlados, as pessoas dormem nas filas dos postos e unidades de saúde para pegar uma ficha e ainda assim não conseguem. Tem gente que é assaltada nas filas durante a madrugada, e muitos socorrenses estão aguardando há mais de dois meses a marcação de consulta, porém não encontram vagas, denunciou o deputado.

Os únicos empregos que o padre Inaldo gerou em sua gestão foi criando o cargo de vendedor de ficha em fila de postos de saúde, ironizou o pré-candidato do Cidadania. Hoje, a dona-de-casa e o pai de família que for tentar conseguir uma ficha no posto, terá que pagar. Isso é ilegal e imoral. É o retrato de uma gestão desgastada com os aliados e adversários e reprovada pela população”, acentuou Samuel.

PRIORIDADE É A SAÚDE

A Saúde será a nossa prioridade em Socorro, pois nós vamos construir um plano de governo ouvindo as pessoas nos bairros, nos povoados, com um olhar diferenciado para o Socorro velho, que concentra o Parque dos Faróis, conjunto Jardim, Guajará, Piabeta, Rosa de Maio. Nessas localidades estão concentradas as classes D e E de Socorro, são os moradores que mais precisam do poder público na prestação dos serviços essenciais, concluiu Carvalho.

Texto e foto: Assessoria de imprensa do parlamentar