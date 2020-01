DEPUTADOS LUCIANO BISPO E CAPITÃO SAMUEL RECEBEM PAUTAS DOS POLICIAIS

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e o deputado Capitão Samuel Barreto (PSC), receberam representantes das associações que envolvem a Segurança Pública de Sergipe.

Na oportunidade os parlamentares receberam as pautas de reivindicações das categorias, que deverão ser discutidas durante uma reunião marcada para o próximo dia 30 de janeiro. “O objetivo da visita foi tratar de melhorias para as categorias da polícia civil e da polícia militar”, ressalta o presidente da Alese.

“Vamos encaminhar essas pautas ao Governo do Estado no sentido de encontrar uma solução. O papel da Assembleia Legislativa é de abrir portas e caminhos; os profissionais de segurança pública podem contar com o meu mandato e do presidente Luciano Bispo, além da boa vontade das pessoas que fazem o governo nas discussões dessas pautas apresentadas”, complementa Capitão Samuel.

