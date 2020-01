Eliane diz que o PT tem dois bons nomes para a PMA: Márcio Macedo e Iran Barbosa

23/01/20 - 10:14:47

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira (23) que o Partido dos Trabalhadores foi, até agora, fundamental para as eleições municipais e estaduais e que “agora está na hora de protagonizar uma candidatura” e defendeu que o partido tenha candidatura própria esse ano.

A afirmação de Eliane Aquino foi feita ao radialista Narcizo Machado onde ela chegou a sugerir dois nomes para disputar a prefeitura de Aracaju, nas eleições deste ano. Ela disse ainda que “acredito que o PT teria dois ótimos nomes para a candidatura à prefeitura de Aracaju: Marcio Macedo e Iran_Barbosa. Sei que Márcio está preparado e tem muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa capital”.

Eliane disse também que o lançamento de uma pré-candidatura de seu partido, não é um rompimento com o grupo do prefeito Edvaldo Nogueira, de quem foi vice-prefeita. “Não vejo a candidatura própria do PT em Aracaju como um rompimento, mas como um processo natural. Passei as duas últimas eleições apoiando o nosso bloco. Fui convidada por vários grupamentos e sei que me empenhei e fiz a diferença”, afirmou a vice-governadora.

Ao comentar sobre a administração de Edvaldo, enquanto vice-prefeita, Eliane demonstrou ter ficado incomodada com a aproximação do prefeito com deputados de direita, em busca de recursos para o município. “A captação de recursos não pode ser feita a qualquer custo. Acho muito difícil ter passado uma campanha falando muito mal de alguém e depois ver essa mesma pessoa tão próxima da gestão. Coerência é fundamental. Houve uma aproximação clara de Edvaldo Nogueira com a direita e isso sempre me incomodou. A obra não pode ser mais forte que o olhar sobre o humano”, reclamou Eliane.

Ainda segundo Eliane Aquino, o rompimento entre PT e Edvaldo foi uma medida necessária diante da adoção de posturas bastante ligadas à Direita.

Sobre a fala do governador, que já declarou apoio a Edvaldo, Eliande disse que “vejo com naturalidade que o governador Belivaldo Chagas tenha o seu candidato e eu tenha o meu nas eleições municipais. O mais importante é que estamos juntos num projeto maior por Sergipe, trabalhando pelo desenvolvimento do Estado”.

Após as declarações feita pela vice-governadora, o pré-candidato do PT, Márcio Macedo, rapidamente usou as redes sociais para agradecer Eliane Aquino por suas declarações. Quero agradecer a companheira Eliane Aquino pelo apoio e confiança, vamos juntos lutar por uma Aracaju melhor. “Sei que Márcio está preparado e tem muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa capital.”