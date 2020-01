EM BRASÍLIA, SECRETÁRIOS PEDEM RETORNO DO MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Uma das principais pautas debatidas na 76ª reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (CONSESP) foi a recriação do Ministério da Segurança Pública. Na reunião, a SSP/SE apresentou os investimentos feitos em Sergipe e demonstrou que o estado fechou o ano passado com R$ 31 milhões em conta para novos investimentos. Ainda no encontro, realizado nessa quarta-feira, 22, os representantes do colegiado foram até o Palácio do Planalto, onde entregaram a sugestão do novo órgão ao presidente da República, Jair Bolsonaro.

O encontro foi presidido pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa. Ele falou da importância do CONSESP para a Política Nacional de Segurança Pública. “Temos contribuído com os avanços no segmento, a exemplo da criação do Sistema Único de Segurança, da recriação do Fundo Nacional de Segurança Pública e de nossa participação na criação de um Plano Nacional de Segurança Pública. Sabemos da importância dos estados”.

Maurício Teles Barbosa ressaltou ainda a necessidade de obter mais recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública. “Temos convicção que a maior parte dos investimentos e custeio da Segurança Pública Nacional é feita pelos próprios estados. Desta forma, estamos pleiteando novas fontes de recursos e a recriação do Ministério da Segurança Pública, para que haja ações específicas e mais dedicadas à área”.

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi o anfitrião do encontro. Para ele, a redução dos crimes no Brasil no último ano deve-se aos esforços dos estados. “Além da pauta ser prioritária para o Governo Federal, os números positivos são, sem dúvida alguma, resultado dos esforços das ações realizadas por cada um dos representantes dos estados”.

Outros vinte secretários e representantes de vinte unidades da Federação participaram da reunião. Como representante do secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, esteve presente no encontro o coronel José Andrade, secretário executivo da SSP/SE. Ele frisou que a instituição sergipana continua focada na melhoria da segurança da população sergipana. O estado fechou o ano passado com R$ 31.402.524,08 em caixa, dinheiro que será investido em equipamentos e treinamentos para os profissionais das instituições que formam a instituição.

“Sergipe já começou a executar os investimentos para a compra de diversos equipamentos de proteção individual, como coletes balísticos e outros equipamentos importantes, como viaturas e armas de fogo. Nós fizemos o dever de casa, pois há vários estados que ainda não começaram a executar esses investimentos. Então , que ganha com isso é a população sergipana”, ressaltou.

Ainda durante o encontro, dentre outras pautas, foram discutidas demandas do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), distribuição dos recursos entre os Estados e controle das fronteiras.

