Empresários participam de palestra com diretor da Anoreg no hotel Aquarius

23/01/20 - 07:27:44

Dezenas de empresários sergipanos se reuniram nesta quarta-feira (22), no Hotel Aquarius, para assistir à palestra do diretor de Tecnologia da Informação e Qualidade da Anoreg (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe), Gabriel Campos de Souza, atendendo ao convite do presidente do Movimento É de Sergipe, Lincolin Amazonas. O presidente do Movimento ressaltou que encontros desse tipo, sendo este o terceiro, são extremamente importantes para que a classe empresarial se mantenha bem informada sobre que há de mais moderno no mercado.

Gabriel Campos de Souza discorreu sobre blockchain, uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Como um dos diretores da Anoreg, ele explicou as funcionalidades do blockchain nos cartórios e mostrou que tal tecnologia já existe, não só em grandes empresas mundiais, mas também em Sergipe.

Junto com o empresário Luciano Cavalcante Souza, que apresentou os benefícios do sistema VoipEasy, Gabriel de Souza debateu sobre o blockchain e depois foi aberto um espaço para que o público o questionasse.

Um das perguntas foi do advogado e especialistas em startups, Thiago Noronha, que quis saber se, no futuro, haveria o risco da blockchain, tomar o lugar do Estado em algumas situações. A resposta foi negativa, pois, no entendimento de Gabriel, o Estado sempre vai precisar do funcionário para resolver demandas.

Agradecimentos

O presidente do É de Sergipe, Lincolin Amazonas, agradeceu a Gabriel de Souza e Luciano Cavalcante pelas exposições que fizeram e destacou que, tanto a tecnologia blockchain, como a VoipEasy, são importantes para os empresários. “Além de apresentar a vocês essas inovações, aqui é o momento dos empresários trocarem ideias, fazerem network”, completou.

No final, a coordenadora do Movimento É de Sergipe Mulher, Anne Danielle Ferreira Costa, sorteou alguns produtos oferecidos por associados.

