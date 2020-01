FÁBIO REIS DIZ QUE “HILDA RIBEIRO É PREFEITA E QUEM ADMINISTRA É O MARIDO”

23/01/20 - 10:51:38

O deputado federal Fábio Reis, fez duras críticas à prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, mulher do também deputado federal, Gustinho Ribeiro.

As críticas de Fábio foram feitas durante entrevista concedida ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre noticias, onde afirmou que “ela é a prefeita mas quem administra é o marido. Ela não manda nada. Nem entrevista ela dá. Quem fala são seus assessores”, afirmou Fábio.

Toda polemica foi gerada após o Ministério Publico Estadual ter que entrar no caso para que a prefeita realize obras no município, com recursos federais destinados pelo mandato de Fábio Reis.

Fábio Reis compareceu à audiência junto à 1ª Promotoria Cível de Lagarto a fim de agilizar a liberação das obras, mas Hilda, sem explicar o motivo, mesmo sendo Prefeita do município, não compareceu e enviou dois secretários municipais e um procurador. Representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) também estiveram presentes na audiência.

Para isso, o Ministério Público convocou a Prefeita Hilda Ribeiro comparecesse a uma audiência que aconteceu nesta quarta-feira (22), no Fórum, na tentativa de fazê-la emitir alvarás e certidões de uso e ocupação do solo para as obras de calçamento pela Codevasf.

Após a reunião, foi dado um prazo máximo de 30 dias para que a Prefeitura de Lagarto faça essa liberação, ou seja, que autorize a realização das obras.

O deputado federal Fábio Reis coordenador da bancada sergipana, já destinou ao município de Lagarto mais de R$ 340 milhões em recursos. Entre as áreas contempladas estão agricultura, assistência social, educação, esporte, infraestrutura urbana, saúde, turismo e segurança.

Ao todo, 22 obras já foram inauguradas e 9 estão em andamento. Os recursos foram destinados para a elaboração de projetos, compra de equipamentos e execução de obras e serviços.