Marco Pinheiro é reeleito presidente da Associação Comercial e Empresarial

23/01/20 - 07:07:22

Nova diretoria traz a proposta de aliar o trabalho e articulação já apresentados durante a primeira gestão com a renovação de ideias

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) reelegeu nesta quarta-feira, 22, Marco Aurélio Pinheiro como presidente da entidade. O processo, realizado por meio de eleição direta, contou com a participação de apenas uma chapa, encabeçada pelo atual presidente.

Para o novo mandato, a diretoria liderada por Pinheiro será composta também pelos empresários Maurício Vieira Sampaio Vasconcelos, da Casa J&A Ltda, como 1º vice-presidente; Wanderson Rodrigues Silva, do Comercial Calçados Aracaju – Supermoda, 2º vice-presidente; Geraldo Magela de Menezes Neto, vice-presidente da ASEOPP, como 3º vice-presidente; Robson Santos Pereira, da PROTFER, como 4º vice-presidente; Gleide Selma Santos, da Ricarte Serviços Ltda, como 5º vice-presidente; e Lucas Vinicius Vieira Lima, da Foco Arquitetura e Urbanismo, como 6º vice-presidente.

Foram escolhidos também outros 20 conselheiros: Fábio Araújo de Andrade (Aju Beauty), Gesse Silva Almeida Júnior (Nordic), José Ademir Santana (Aquarela, Equilíbrio Calçados, Yzlu e Zanquy), Marcelo Mendonça Oliveira (Di Oliveira), Mateus Azevedo Matos (Gente Pequena), Max Dosea dos Santos (Dosea Corretora de Seguros), Antônio Fontes Freitas (Restaurante e Pizzaria Deguste), Emerson Natal A. Souza (Comercial Monte Azul), Jorge Cabral Nunes (CRA), Sandro Ataíde Moura ( NC Vigilância), Jorge Henrique Felipe de Almeida (SICREDI), Carlos André Boaventura Barreto (Shopping da Limpeza), Germano Martins (Banco do Brasi), Diego Carraro (Caixa Econômica Federal), Jorge Eduardo Felizola (Cohab Premium), Elisângela Aciole dos Santos (Eli Promoções), Abelardo Inácio (Pinheiro Sistemas), Marcos de Oliveira Franco (Serra Negra Comércio Ltda), Breno França (Franca Distribuidora), e Stella Maris Nelson de Mello Manier (Stella Maris N. de Mello Manier).

“A reeleição de Marco Pinheiro para a ACESE significa a concretização de um momento importante vivido pela classe empresarial. A ACESE tem se destacado nas lutas em defesa dos interesses da classe empresarial e feito um grande trabalho pela valorização dos maiores geradores de emprego do nosso estado. O trabalho, com essa reeleição será continuado e temos a certeza que a parceria exitosa com Fecomércio continuará para fazer o melhor pela classe empresarial, pela luta em favor do crescimento das empresas e buscar ampliar a geração de emprego e renda para nosso estado”, afirmou o presidente da Fecomercio e empresário, Laércio Oliveira.

Segundo o presidente reeleito, Marco Pinheiro, novos desafios serão fundamentais no fomento do empreendedorismo no Estado, e a ACESE permanecerá protagonista, sem abrir mão do diálogo com as demais entidades.

“Ao mesmo tempo em que buscaremos interiorizar a ACESE e suas ações para todo o Estado, é nosso papel auxiliar na construção de um ambiente de negócios que potencialize as atividades de fomento ao empreendedorismo em todo o Estado, criando uma teia de negócios que fortalecerá nossa economia, fazendo com que uma real interação entre formas de negócio em todo o Estado possa auxiliar neste novo momento”, afirmou Pinheiro.

Ainda de acordo com o empresário, a ACESE deve ser vista como um meio de diálogo para a construção de novos modelos de negócio. “Estamos dispostos a dialogar, seja com o empresário ou representantes do terceiro setor, para que possamos ser uma conexão entre pautas, fortalecendo nosso Estado e seu desenvolvimento”, explicou. “Juntos, somos capazes de construir um Estado ainda mais forte e com uma economia mais diversificada e pujante”, concluiu.

Sobre o presidente

Marco Aurélio Pinheiro é empresário do setor de segurança privada, atualmente responsável pela administração do Grupo Pinheiro de Segurança. Casado e pai de dois filhos, possui um longo trabalho junto às entidades de classe, sendo fundador do Sindicato das Empresas de Vigilância e Transporte de Valores de Sergipe, de onde foi presidente, atuou como vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Vigilância, já exerceu também, a vice-presidência da ACESE e segue para o segundo mandato como presidente.

Fonte e foto assessoria