PMA mantém atenção pra previsão chuvas e equipes alerta

23/01/20 - 13:24:27

O alerta para chuvas e ventos fortes na capital está mantido até a próxima sexta-feira, 24. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém as suas equipes em atenção e monitora a instabilidade climática.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que as equipes da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada. “As ações preventivas foram intensificadas antes mesmo da emissão do alerta. Nossas equipes permanecem atentas às demandas da população”, ressaltou o secretário.

A partir do alerta emitido através do Serviço de Alerta por SMS 40199, da Defesa Civil de Aracaju, na tarde da quarta-feira, 22, foram registrados ventos com velocidade máxima de 40Km/h, durante a noite, com maior incidência na zona Sul.

Já através do número de emergência 199, foram realizados dois chamados relacionados à queda de árvores. As solicitações foram prontamente atendidas pelas equipes que avaliaram os riscos e adoram as medidas necessárias.

De acordo com o o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, não foram registradas situações com gravidade. “Para os chamados registrados através do número de emergência não houve nenhuma situação de maior gravidade, apenas danos materiais, sem feridos”, esclareceu.

Orientações

A Defesa Civil de Aracaju orienta sobre cuidados a serem adotados durante a ocorrência de ventos fortes. “Para as pessoas que moram em prédios altos, indicamos que não fiquem próximas às esquadrias. De preferência, afastem as camas das janelas ou estruturas com vidros, pois existem registros de vidros estilhaçados em prédios altos, especialmente na zona Sul”, alerta o coordenador do órgão, Sílvio Prado.

Para os condutores também há formas de prevenir acidentes. “Os carros não devem ficar estacionados próximo das árvores, pois, com os ventos, elas podem ser afetas, com risco de queda. Já ao longo das vias, em trânsito, é importante observar as estruturas de outdoors, que também podem sobre com o impacto dos ventos”, finalizou.

Serviço emergencial

Para acionar a Defesa Civil, em situação de emergência, é disponibilizado o número 199, que funciona 24h. Também é possível realizar o cadastro no Serviço de Alerta por SMS 40199. Para isso, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular e inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região. Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. É possível cadastrar mais de um CEP.