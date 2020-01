Prefeito Edvaldo reúne equipe que organizará programação do aniversário da cidade

23/01/20 - 06:28:59

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 22, com a equipe que ficará responsável por organizar a programação do aniversário de Aracaju. Durante o encontro, o gestor orientou os secretários e assessores para a preparação de uma vasta programação que contará com eventos esportivos, culturais, homenagens e inaugurações. A celebração aos 165 anos da cidade será coordenada pelos secretários Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Carlos Cauê (Comunicação) e Luciano Correia (Cultura).

“Reuni o conjunto de secretários e assessores que será responsável por organizar o aniversário da nossa capital, os 165 anos da nossa cidade, uma data significativa, simbólica e que pretendemos comemorar com o peso que merece. A partir de agora a comissão se encontrará constantemente e na primeira quinzena de fevereiro anunciaremos a programação, que contará com eventos culturais, esportivos, homenagens, eventos de sustentabilidade, inaugurações de obras e serviços, ou seja, será uma vasta programação”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Coordenador Geral da celebração, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, ressaltou que a programação “se concentrará na entrega de resultados aos aracajuanos”. “O evento vai se concentrar na entrega de resultados que a gestão já vem apresentando para os aracajuanos. Será um período para apresentar ainda mais do que foi projetado, dentro do Planejamento Estratégico”, frisou.

De mesmo modo, o presidente da Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia, enfatizou que a programação especial também “contemplará várias frentes da história e memória da capital sergipana”. “Teremos um leque vasto de atividades para comemorar os 165 anos, uma data fechada, simbólica e que coincide com o bicentenário da Emancipação de Sergipe. A centralidade estará, mais uma vez, na Corrida Cidade de Aracaju, um evento esportivo que já se tornou conhecido em todo o país, sendo uma referência na área, mas terá também a manutenção de todo o ritual de homenagens no dia 17 de Março. Esta é uma primeira reunião de várias que acontecerão”, pontuou.

Também coordenador do aniversário de Aracaju, o secretário da Comunicação Carlos Cauê reforçou o desejo da gestão municipal, “de marcar a passagem deste aniversário, por conta do significado da idade que a cidade completa”. “O município deseja marcar a passagem com um conjunto de obras importantes que a Prefeitura vai entregar à cidade, nas mais variadas áreas, uma programação cultural para abranger um sentido simbólico artístico para nossa cidade, com a Corrida Cidade de Aracaju, que já é uma tradição importante, além de outras programações que já estamos definindo e que muito em breve serão apresentadas à sociedade. Os aniversários significam para todos nós uma renovação, início de um novo ciclo, e para as cidades também funcionam desta forma”, reiterou.

Acompanharam a reunião os secretários Renato Telles (Trânsito), Antônio Hora Filho (Juventude e Esporte), Jorge Araújo Filho (Governo), Carlos Cauê (Comunicação), Cecília Leite (Educação), Luciano Correia (Cultura), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), além do chefe de Gabinete, Nildomar Freire e do chefe de Cerimonial, Amauri Santos.

AAN

Foto Ana Licia Menezes