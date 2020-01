Prefeitura de Aracaju atua em serviço de poda para prevenir acidades

23/01/20 - 12:36:45

Para evitar que motoristas, ciclistas e pedestres tenham sua visibilidade prejudicada ao transitarem pela cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza, continuamente, a poda de árvores na capital sergipana. Além de melhorar a visibilidade da população, o serviço, executado em parceria com a Energisa, objetiva impedir que os galhos se aproximem da rede elétrica e prevenir acidentes.

Em levantamento realizado em 2018, a Diretoria de Operação da Emusurb contabilizou 23.018 podas, 1215 unidades suprimidas, ações essas realizadas por solicitações e ofícios da comunidade. Em 2019, continuando o trabalho, esse número caiu para 10.705 podas e 715 supressões. Agora, iniciando 2020, a Emsurb possui uma demanda de 247 podas e 124 supressões.

Além da poda feita por meio de solicitações, a Emsurb desenvolve um trabalho de fiscalização nas vias públicas da cidade, a partir de um monitoramento constante. “Monitoramos as principais avenidas e ruas. Mesmo sem solicitação, se identificarmos a necessidade, incluímos a demanda na programação e orientamos a condução do serviço”, explica a coordenadora de Poda da Emsurb, Thayanne Carnielli.

De acordo com diretor de Operações da Emsurb, Bruno Moraes, “a preocupação atual se dá nos grandes corredores, onde há árvores com idade avançada e que ao longo dos anos, por algum motivo, sofreram ações de situações invasoras, cupins e, em alguns casos, podas feitas de forma inadequada”.

Parceria

Assim como as podas realizadas com base em solicitações e no monitoramento, a Emsurb desenvolve ações em parceria com a Energisa, quando a árvore pode comprometer a rede elétrica. Nesses casos, ou a Energisa faz o desligamento da rede para que a Emsurb efetue a poda ou fazem a poda e a Emsurb atua no recolhimento dos resíduos.

“Quando essa poda atinge a rede de baixa tensão, de média tensão, precisa de um apoio para ser debutado. Ela pode ser feita por alguns caminhos. Um dos caminhos é o cliente ter identificado que a poda está envolvendo a rede de baixa ou média tensão da empresa e solicita que a Energisa vá executar o serviço. A segunda forma é através das nossas equipes de campo”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Wilton Leal.

O gerente informou ainda que pode ocorrer a identificação da necessidade de poda, por parte da Emsurb, devido à proximidade da árvore à rede elétrica. Wilton orienta a população a não executar podas de árvores que estejam próximas à rede de média ou baixa tensão, “pois podem passar por situações de risco”, alerta.

Quando forem identificadas necessidade de podas com relação à visibilidade e acesso, a população deve realizar a solicitação junto à Emsurb, através da ouvidoria do órgão, pelo telefone 3021 9908. A população também pode fazer a solicitação junto a Energisa, quando constata a proximidade da árvore da rede elétrica, pelo aplicativo Energisa On, ou pelo telefone 0800 0790 196.

Fonte e foto assessoria