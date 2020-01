Prefeitura retoma Projeto Verão com programação musical e esportiva nos dias 1 e 2 de fevereiro

Uma das maiores festas do calendário cultural de Aracaju, o Projeto Verão está de volta este ano e promete muita animação na Orla da Atalaia. Realizado pela Prefeitura de Aracaju pela primeira vez em 2003, a iniciativa mescla de atrações musicais e intervenções artísticas à prática de esportes e é um grande sucesso desde então.

O evento, no entanto, sofreu algumas mudanças a partir do ano de 2014, quando passou a ser realizado em uma proporção menor, contando, muitas vezes, apenas com a parte da programação esportiva, sem os shows musicais. Neste ano, o modelo original do Projeto Verão está sendo retomado, o que aumenta a expectativa em torno do evento.

Por isso, a Prefeitura de Aracaju reuniu artistas locais e nacionais em uma programação bastante diversificada para os dois dias de festa. No dia 1º de fevereiro, às 21h, o evento começa com a apresentação da banda The Baggios. Na sequência, às 22h30, sobe ao palco a banda Cordel do Fogo Encantado. A partir de 00h será a vez da banda Paralamas do Sucesso garantir a animação do público. A primeira noite será encerrada com a banda Reação, que se apresenta às 1h30.

Já a segunda noite da festa, começa às 21h com o músico Siba. Logo após, às 22h30, aracajuanos e turistas cairão no samba com o cantor Diogo Nogueira. Às 00h será a vez da banda de rock Ira animar os presentes e às 1h30 a banda Babado Novo sobe ao palco para fechar o Projeto Verão.



Programação diversificada

As atrações se apresentarão em dois palcos, no já tradicional espaço de festas, na areia da praia, na região da Passarela do Caranguejo. Além dos shows musicais, o Projeto Verão terá uma Arena Multicultural, que será montada na Passarela do Caranguejo e contará com feirinhas criativas, intervenções artísticas, espaços para diálogos criativos e oficinas culturais.

Outro atrativo são as atividades esportivas, como oficinas e aulas coletivas de lutas, Futevôlei, Vôlei de Praia, Funcional, jogos de tabuleiro, ginástica rítmica, dança, cross fit, basquete, surf, etc, que ocorrrerão nas praias de Aruana, Cinelândia e Orla Pôr do Sol.

As oficinas e clínicas que envolvem lutas, voleibol, beach tênis, patinação, handebol e ginástica artística estarão em conjunto com aulas coletivas de funcional, alongamento e dança. Tudo isso contará com patrocínio do Ministério do Turismo e somará um investimento de quase R$ 1,8 milhão.



Programação musical

1º de fevereiro

21h – The Baggios

22h30 – Cordel do Fogo Encantado

00h – Paralamas do Sucesso

1h30 – Reação



2 de fevereiro

21h – Siba

22h30 – Diogo Nogueira

00h – Ira

1h30 – Babado Novo

Programação esportiva



Orla Pôr do Sol



01 e 02/02

8h às 9h – Alongamento / Fit Dance (aulas coletivas)

8h às 9h30 – Capoeira (oficinas e clínicas)

9h às 10h – Stand up paddle / Barco a remo (oficinas e clínicas)

9h às 10h – Dama / Dominó (jogos e brincadeiras)

9h30 às 10h -Karatê olímpico (oficinas e clínicas)



Praia de Aruana – Havanna Beach Bar



01 e 02/02

9h às 10h – Alongamento / Fit Dance (aulas coletivas)

10h às 12h – Cross Fit Ação / Tchoukball / Beach Tênis / Beach Soccer / Frescobol / Beach Wrestling / Kitesurf / Surf (oficinas e clínicas)



Cinelândia



01 e 02/02



Manhã

9h às 9h30 – Ginástica Rítmica (oficinas e clínicas)

9h às 10h – Alongamento / Fit Dance (aulas coletivas)

9h às 10h – Surf (oficinas e clínicas)

9h às 12h – Futevolêi / Volêi / Beach Tênis / Beach Golzinho / Slackline (oficinas e clínicas)

9h às 12h – Dominó Gigante / Jogos de Tabuleiro (jogos e brincadeiras)

9h às 9h30 – Jogos populares (jogos e brincadeiras)

9h às 10h – Rodas cantadas (jogos e brincadeiras)

9h30 às 10h – Queimado (jogos e brincadeiras)

10h às 10h30 – Funcional (aulas coletivas)

10h às 10h30 – Ginástica Localizada (oficinas e clínicas)

10h às 11h – Beach Wrestling (oficinas e clínicas)

11h às 12h – Boxe (oficinas e clínicas)



Tarde

16h às 16h30 – Alongamento / Fit Dance (aulas coletivas)

16h30 às 17h – Funcional (aulas coletivas)

16h às 18h – Futevolêi / Volêi / Beach Tênis / Beach Golzinho / Slackline (oficinas e clínicas)

16h às 18h – Dominó Gigante / Jogos de Tabuleiro (jogos e brincadeiras)

16h às 16h30 – Jogos populares (jogos e brincadeiras)

16h às 17h – Rodas cantadas (jogos e brincadeiras)

16h às 18h – Basquete 3×3 / Skate (oficinas e clínicas)

16h30 às 17h – Queimado (jogos e brincadeiras)

17h às 17h30 – Ginástica Localizada / Karatê (oficinas e clínicas)

Arena Criativa



01 e 02 de fevereiro



Tenda Games – 10h às 21h

– E-Serigy Etapa Verão de Games

– Batalha de Rimas

– Batalha de Break

– Batalha de Slam

Feirinhas Criativas – 16h às 22h

– Gambiarra

– Panapanã

– Quebrada

– Loveland

– Cordel

Tenda Cultural – 15h às 21h

– Batalhas

– Grupos Percussivos (Batalá, Burundanga Percussivo, Maracatu Asè D’Orí e Selváticas)

– Mostras de coletivos (Fluxo, Som de Quebrada, Som de Calçada, Ensaio Secreto e Rural do Forró)

– Papos criativos

Atividades formativas (oficinas) – 10h às 21h

– Esportes (ginástica rítmica e jogos de tabuleiro – xadrez, dama e dominó)

– Circo (Trapézio, Lira, Tecido e Acrobacia de solo

– Música / Dança (aulões de forró, maracatu e dança de salão)

Lazer

Mini Ramp / Paredão de Escalada / Fliperamas / Slackline