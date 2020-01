Programa de responsabilidade socioambiental beneficia cooperativas

23/01/20 - 15:43:23

Somente no ano passado foram doadas mais de 30 toneladas de resíduos como papel, plástico e papelão.

Com o objetivo de trabalhar as práticas sustentáveis no ambiente educacional, além de promover a conscientização da comunidade acadêmica e público externo, a Universidade Tiradentes implantou o Programa Conduta Consciente. Desde 2009, a iniciativa tem sido a principal bandeira de responsabilidade socioambiental da instituição de ensino.

Entre as suas ações, o programa realiza a coleta seletiva de resíduos, óleo de cozinha, lixo eletrônico, pilhas e baterias e atua com campanha para consumo consciente, plantio de árvores, oficinas de reciclagem e diversas parcerias com órgãos municipais e estaduais.

“Trabalhamos pensando na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Iniciamos nossas ações com convênios com as cooperativas, fomentamos o consumo consciente, ampliamos a coleta para o resíduo eletrônico. É todo um ciclo que desenvolvemos que vai desde a destinação, o tratamento até o descarte final nos locais corretos”, comenta a professora Luciana Rodrigues, coordenadora do Programa Conduta Consciente.

Com a coletiva seletiva, por exemplo, somente no ano passado foram recolhidas mais de 30 toneladas de resíduos como papel, plástico e papelão e doadas para a Cooperativa de Catadores Autônomos de Aracaju – Care –, em Aracaju, e a Cooperativa de Reciclagem Reviravolta, em Nossa Senhora do Socorro. A assinatura do certificado de destinação final dos resíduos aconteceu na última terça-feira, 21, nas sedes das cooperativas.

“São várias famílias que hoje sobrevivem dos resíduos doados. É importante ressaltar que o lixo é aquilo que não serve para mais nada, já o resíduo, que é o que trabalhamos, como papel, plástico, papelão e vidros, retiramos do lixo comum e entregamos à cooperativa. Todo esse material voltará para a indústria e volta para nós como outro produto, ou seja, aumenta a vida útil fazendo com que as indústrias explorem menos os recursos naturais”, explica a coordenadora.

“A Unit tem realizado um trabalho muito importante dentro da cooperativa há muitos anos e o que nós recebemos em forma de material serve para aumentar a renda dos cooperados. Temos muitos parceiros e, um pouco de cada, agrega bastante na cooperativa”, declara a presidente da Care, Socorro Soares dos Santos. A cooperativa realiza o recolhimento do material, faz a triagem e os fardos, além da venda para as empresas, contando com mais de 60 cooperados.

“É um trabalho belíssimo realizado pela instituição de ensino há algum tempo e essa parceria ajuda muito a renda dos nossos cooperados. Através desses materiais, que já vem tudo selecionado, fazemos os fardos e enviamos à venda”, afirma Quitéria da Silva, da cooperativa Reviravolta.

Já os eletroeletrônicos descartados são encaminhados para a empresa ECO T.I. Logística Reversa que realiza a gestão de resíduos de forma eficiente e sustentável.

A sede do Programa Conduta Consciente fica localizada no Campus Aracaju Farolândia da Unit.

Foto assessoria

Por Amália Roeder