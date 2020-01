PT FORTALECE O PARTIDO VISANDO AS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

23/01/20 - 11:10:35

O Partido dos Trabalhadores (PT) atua com intensidade nas articulações visando as eleições municipais de outubro. A informação é do presidente municipal do partido, Jefferson Lima. Ele revelou que após o anúncio de Márcio Macedo como pré-candidato à prefeito, a procura da população aumentou para filiação partidária no PT.

Após o Lançamento de Márcio Macedo como pré-candidato, despertou em diversas lideranças de movimentos sociais e comunitárias, pessoas filiadas e não filiadas ao PT, que procurassem a direção do partido e para buscarem possibilidades de serem pré-candidatos pelo PT. “Acredito que nós teremos uma crescente significativa na nossa chapa de candidatos e candidatas, e ainda reforço que o nome de Márcio contribuiu bastante para o fortalecimento do partido” pontuou Jefferson.

Além disso, Jefferson reafirmou em reuniões realizadas no partido que no momento, negocia o próprio nome para ser um possível pré-candidato a vereador. “Estamos analisando alguns nomes, acredito que teremos um número bastante expressivo na nossa chapa” disse.

Ademais, Jefferson acredita que o PT irá lançar uma chapa competitiva para que o partido possa eleger o máximo de petistas comprometidos com o projeto que será apresentado nas campanhas.

“Será uma campanha militante, de porta em porta, olho no olho nos bairros de Aracaju e também com uma articulação forte através das redes sociais para apresentar um projeto que cuide das pessoas em Aracaju”, vislumbrou Jefferson.

Por Assessoria de Comunicação de Jefferson Lima