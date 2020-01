SEAD capacita servidores em processos virtuais na administração pública

23/01/20

Começou nesta quinta-feira, 23, o Workshop sobre Processos Virtuais da Área de Recursos Humanos, promovido pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) em parceria com a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (EMGETIS). O curso, que tem como foco a Cessão Interna de Servidores, Licença Prêmio e Abono de Permanência, aconteceu no auditório da SEAD e contou com a participação de gestores e servidores lotados no RH, assessores de gabinetes, administradores locais do e-Doc e protocolistas.

Presente no evento, o secretário da SEAD, George Trindade, destacou a importância de preparar os servidores no uso da ferramenta e no aperfeiçoamento dos seus recursos na virtualização de processos. “Eu acho que principalmente a gente tem que transformar as pessoas. Esse é o grande exercício que nós devemos fazer a partir de agora. Se a gente quer influenciar os outros, é através de exemplo. Nesse momento, eu proponho esse desafio. Se a gente quer fazer diferente, se a gente quer revolucionar, depende de nós, então acredito que pela maciça presença dos senhores nós queremos”.

Destacou que para ajudar nesse desafio o governo conta com duas grandes parcerias: a Procuradoria Geral do Estado e a Emgetis, que têm técnicos extremamente renomados, pessoas extremamente dedicadas, responsáveis e que querem fazer essa transformação.

Representando a PGE, a procuradora Lícia Machado enalteceu o apoio da SEAD na implantação dos processos virtuais da área de recursos humanos e a importância do decreto governamental 40.394 de 1º de julho de 2019 que dispôs sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual.

“Em nome da Procuradoria Geral agradeço a participação da PGE nessa nova fase de modernização da administração pública, na busca constante de oferecer um serviço público de forma mais eficiente. A gente acredita que com a virtualização esse resultado vem de uma forma mais rápida e efetiva, acarretando uma redução dos custos”, comemora a procuradora.

Para o presidente da Emgetis, Ezio Faro, os benefícios da ferramenta são enormes, não só na tramitação dos documentos como também na manutenção deles. Ressaltou a importância do workshop para que os servidores entendam as inovações que estão sendo implantadas, como o aumento da segurança da informação e a economia para os cofres públicos.

Ezio enfatizou que o Governo do Estado do Amapá economizou quase R$ 9 milhões com impressões e compra de papel, entre 2018 a 2019. “A economia foi gerada desde que as tramitações de processos passaram a ser de forma digital”, disse, afirmando que o outro benefício foi na preservação do meio ambiente, evitando a derrubada de aproximadamente 597 árvores.

A analista de sistemas Sueli Bacelar, abordou o processo sobre Licença Prêmio e Abono Permanência e destacou que a grande vantagem do sistema é a questão da celeridade. Sueli revela que um piloto do projeto foi realizado na Secretaria de Estado da Saúde (SES). “O processo de licença prêmio, que em média levava 60 dias para concluir, com a implantação do sistema foi realizado em 35 dias. Já está comprovado em outros Estados que a implantação do sistema digital gera uma grande redução do tempo de finalização desses processos”.

O workshop desta quinta-feira foi encerrado com Francisco Rocha, analista de sistema e processos da Sead, que falou sobre Cessão e Renovação de Cessão. Enfatizou que o mundo vive na era digital e que o objetivo é transformar o Governo de Sergipe em um governo digital.

Servidores públicos destacam a importância do workshop

A servidora da PGE, Jamile Menezes, disse que a ferramenta veio para facilitar com relação aos processos. “Por exemplo, eu trabalho na via administrativa da PGE e a gente tem muito processo físico. Então facilita bastante a implantação do processo virtual por ter um encaminhamento e um trâmite mais rápido. A ferramenta não é complicada, mas tudo vai depender da prática”, avalia.

Maria Sobral, do RH da Emdagro, comentou que a ferramenta vai ser melhor para os servidores porque vai viabilizar as coisas com mais facilidade. “O setor que trabalho tem muito protocolo, muito trâmite, então vai melhorar bastante”, disse.

O evento prossegue nos dias 24, 30 e 31 de janeiro, respectivamente. Os servidores interessados deverão fazer as inscrições no Portal da Escola de Governo, através do link www.escola.se.gov.br.

