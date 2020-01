Shopping em Aracaju fará queima de estoque neste fim de semana

23/01/20 - 08:20:08

No período de 24 a 26 de janeiro, as lojas do RioMar Shopping abrem temporada de preços baixos e promovem uma verdadeira queima de estoque. As melhores e mais desejadas marcas do segmento de moda feminina, infantil e masculina, calçados, acessórios, perfumaria, tecnológicos, eletroeletrônicos, joalherias, óticas, cosméticos, serviços de estética, entre outros, estarão com descontos que podem chegar a 70%.

Para o superintendente do complexo, Jaryo Lima, a promoção é uma excelente oportunidade para o cliente aproveitar o início do ano e realizar suas compras com preços reduzidos. “O mês de janeiro é um momento interessante para o consumidor adquirir os produtos que precisa e deseja comprar. A liquidação, onde os preços realmente têm uma redução considerável, propicia uma compra programada, sem tanto ônus no orçamento doméstico. Em função desse apelo, acreditamos que que nossa primeira liquidação do ano será um sucesso”, pontua Jaryo.

Achadinhos e oportunidade de compra

Para apresentar ao consumidor a diversidade de ‘achadinhos’ em promoção, o RioMar contará com o Esquadrão Liquida, um time de influenciadores que irá circular pelas lojas e compartilhar com os seguidores os produtos que apresentam valores irresistíveis. Durante os três dias de liquidação, o esquadrão promete garimpar ofertas tentadoras para a todos os estilos de público.

Jaryo Lima garante que a promoção está sendo preparada para chamar a atenção do cliente e estimular a aquisição dos produtos em promoção. “Nossa proposta é realizar uma grande queima de estoque durante os três dias da Liquida RioMar. Para isso, vamos vestir o shopping para a liquidação, investir na comunicação e estimular o lojista para que todos participem da queima de estoque. Nossa liquidação irá promover descontos de até 70% e facilidades no pagamento”, ressalta Jaryo.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa