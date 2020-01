SINDIJOR garante reajuste de 5% para os jornalistas sergipanos

23/01/20 - 13:00:32

Após várias rodadas de negociação, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Sergipe (SINDIJOR-SE) assinou a convenção coletiva 2019/2020 com o Sindicato das Empresas de Comunicação de Sergipe.

As negociações avançaram nas últimas semanas de dezembro, o que possibilitou o entendimento entre os dois sindicatos. Com a assinatura da Convenção Coletiva, o piso do jornalista foi reajustado em 5%, com pequeno percentual de ganho real. Com o aumento, o piso salarial do jornalista em Sergipe passa para R$ 1.890,00 a partir de 1º de janeiro deste ano. Como a data base da categoria é 1º de maio, o valor é retroativo ao mês de maio do ano passado.

Para o presidente do SINDIJOR, Edmilson Brito, que coordenou todo o processo de negociação, juntamente com o vice-presidente Milton Alves Júnior, o diálogo foi um dos principais fatores para o fechamento das negociações.

“Mantivemos o bom diálogo com a classe empresarial e conseguimos chegar a um percentual que contemplasse a nossa categoria com o mínimo de ganho real. Tentamos avançar um pouco mais, porém, não foi possível. De qualquer forma, este reajuste eleva o nosso salário, diferentemente de outras categorias que tiveram até redução”, observa Edmilson.

Milton Alves Júnior, vice-presidente o SINDIJOR, observa que este ano as negociações foram ainda mais difíceis por causa da crise financeira nacional e das perdas que os trabalhadores tiveram na reforma da lei trabalhista.

“Mesmo com todo este retrocesso que tivemos com a aprovação da reforma trabalhista, onde os trabalhadores perderam direitos conquistados á décadas, conseguimos a reposição inflacionária e um pouco mais. Diante do quadro atual, não tenho nenhuma dúvida que foi um avanço para a nossa categoria conquistar esses 5% de aumento em nosso salário”, comemora Milton.

O retroativo salarial será creditado no salário dos jornalistas em três parcelas, sendo janeiro, fevereiro e março.