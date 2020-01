Abertas inscrições para comércio de produtos no Projeto Verão, dias 28 e 29

24/01/20 - 05:35:44

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju vai realizar, nos próximos dias 28 e 29, terça e quarta-feira, o processo de inscrição para interessados em comercializar produtos na área do evento, na Orla da Atalaia, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

Não há cobrança para realização do cadastro, o qual deverá ser feito na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), no Parque da Sementeira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para tanto, é necessário apenas apresentar, obrigatoriamente, cópia dos documento de identificação (RG), comprovante de residência e certificado de curso de manipulação de alimentos.

Os pontos de comercialização serão sorteados no dia 30, às 9h, também na sede da Direpa, e englobam vários segmentos, como box de bebidas, isopor, food truck, adereços, lanches em geral, entre outros. De acordo com o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo, após o sorteio serão repassados os procedimentos que a Emsurb vai adotar para garantir a organização dos espaços e a mobilidade das pessoas.

“Vale ressaltar que nossos fiscais estarão atuando, durante todos os dias do evento, orientando a população e assegurando que o comércio aconteça dentro das normas previamente estabelecidas”, enfatiza o diretor.

Programação

A primeira noite de show do Projeto Verão 2020 vai ser aberta pela banda The Baggios, que sobe ao palco da festa às 21h. O evento conta ainda com Arena Multicultural, feirinhas criativas e oficinas culturais. Outro atrativo serão as atividades esportivas, como Futevôlei, Vôlei de Praia, jogos de tabuleiro, entre outros, nas praias da Atalaia, Aruana e Orla Pôr do Sol.

O Projeto Verão 2020 é uma realização da Prefeitura de Aracaju com patrocínio do Ministério do Turismo.

