ACUSADO DE COMANDAR O TRÁFICO EM DORES MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

24/01/20 - 05:47:56

O suspeito passou a controlar o tráfico após a morte de outros traficantes da cidade

Um homem identificado como Gileno Santos Andrade, conhecido como Ninho, 30 anos, acusado de comandar o tráfico de drogas em Nossa Senhora das Dores, morreu nesta quinta-feira (23), durante confronto com policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope).

Ele estava se deslocando em um veículo com um carregamento de drogas de Nossa Senhora das Dores para Aracaju, quando foi interceptado nas imediações da BR-101, município de Laranjeiras, e confrontou os policiais, vindo a óbito no local. Com Gileno foi apreendido munições, drogas e um revólver.

Segundo o delegado André David, após a morte do Robério e da esposa conhecida por Carminha, ex-comandantes do tráfico de drogas da cidade de Dores, o suspeito Gileno começou a comandar o tráfico na região. “Recebemos informações seguras que o investigado estava se deslocando para a capital com drogas e estava armado e fizemos sua interceptação”, disse.

Vale ressaltar que alguns homicídios que ocorreram na cidade de Dores, Gileno é apontado com um dos principais suspeitos da execução. “Recebemos determinação do secretário João Eloy de atuar fortemente no combate ao tráfico na cidade de Dores, pois os traficantes estão fazendo os homicídios crescerem no município”, destacou.

As informações e foto são da SSP