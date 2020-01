APRESENTANDO NÚMEROS, PADRE INALDO DESMENTE DEPUTADO SAMUEL CARVALHO

24/01/20 - 09:00:47

“É muito triste quando nós constatamos que um jovem, que está tendo a sua primeira experiência política, já começa a adotar as velhas práticas, se utilizando de órgãos de comunicação para mentir, caluniar e difamar os seus adversários”, foi o que disse o prefeito Padre Inaldo ao se referir às mentiras proferidas por Samuel Carvalho em entrevista concedida a uma emissora de rádio na capital sergipana na manhã da quarta-feira (22).

Mas, diferente da postura adotada por Samuel, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro prefere mostrar fatos e não mentiras e é com esse pensamento que vem a público reforçar o seu compromisso com o povo socorrense. Em três anos de trabalho, a saúde vive um momento de plenitude, oferecendo estoques de medicamentos em abundância, ambulâncias modernas e preparadas para atender quem precisa, profissionais valorizados, reforma e construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que está em fase de conclusão no Conjunto Jardim.

Além de dívidas com fornecedores, a gestão do Padre Inaldo encontrou 19 Unidades Básicas de Saúde totalmente sucateadas. O prefeito fez o que mais gosta de fazer: arregaçou as mangas e trabalhou, realizando a reforma com recursos próprios. Hoje, dos 28 postos de saúde existentes no município, 18 já foram completamente reformados e os outros 10 receberam melhorias efetivas para garantir seu pleno funcionamento.

Com muito trabalho, empenho e dedicação a atual Gestão Municipal construiu e entregou à população residente no mutirão do Conjunto João Alves a UBS Josafá Mota de Souza, beneficiando mensalmente mais de 400 pessoas. Mas o trabalho não para por ai: Estão sendo construídas também mais duas UBS, no Jardim Mariana e Novo Horizonte, garantindo a oferta de mais saúde para os moradores dessas duas localidades e das circunvizinhas.

E as farmácias e depósitos da saúde, que diferente das duas últimas administrações, hoje vivem recheados de medicamentos, disponíveis para a população, que tem acesso diário e gratuito a todos eles.

Referência Nacional

Foi também através do trabalho do prefeito Padre Inaldo que o setor de Odontologia de Nossa Senhora do Socorro se tornou referência nacional, graças à criação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a modernização dos consultórios odontológicos do município, através da aquisição de aparelhos modernos para atender a população socorrense. Todo esse investimento garantiu que o município conquistasse o 1º lugar em qualidade dos serviços odontológicos prestados entre as cidades brasileiras com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, através de pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Nova Frota

Investimentos também foram realizados na frota de ambulâncias e veículos que atendem os serviços e programas de saúde da rede municipal. Quando iniciou seu mandato o prefeito encontrou três ambulâncias, sendo duas delas sem condições de uso e outra quebrando a cada 10 metros. Muitas vezes fazendo com que as gestantes socorrenses precisassem parir dentro desses veículos.

Atualmente a realidade é outra. Hoje, cinco novas ambulâncias modernas e equipadas realizam os atendimentos do SAU municipal, proporcionando mais dignidade e saúde á população. Além delas, mais seis carros prestam serviço, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Vigilância Epidemiológica e do Programa Melhor em Casa, que atende em domicílio os pacientes que possuem dificuldade de locomoção.

Valorização Profissional

Os profissionais que se dedicam a levar mais saúde aos socorrenses também receberam uma atenção especial do prefeito Padre Inaldo. Todos os anos os servidores receberam aumento salarial, acima da inflação, além do reajuste dos médicos que até 2016 recebiam salários em torno dos R$5 mil, abaixo do piso da categoria, e agora são remunerados com salários de até R$10 mil, de acordo com as suas especialidades e carga horária de trabalho.

Essa valorização reflete na autoestima dos profissionais, garantindo a motivação da categoria que agora trabalha satisfeita, proporcionando atendimentos de qualidade aos usuários, afinal não faltam médicos nos postos da rede municipal.

Contra fatos, não há argumentos!

“É assim que o dinheiro público é investido em Socorro, com responsabilidade e honestidade!”, disse o prefeito.

Da assessoria