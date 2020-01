Associação Sergipana de Karts completa 50 anos de fundação

24/01/20 - 14:29:46

Em 2020, a Associação Sergipana de Karts (ASK) completa 50 anos de fundação. São cinco décadas de paixão e emoção com o kartismo sergipano. Fundada em 1970 pelo piloto de automóveis Arivaldo de Carvalho, que tinha suas primeiras corridas realizadas na região dos arcos da orla e depois em um kartódromo instalado no aeroclube de Sergipe. Atualmente a ASK passa por uma reestruturação sob nova direção com o empresário Renan Tavares como presidente e com a inserção de novos pilotos associados.

“É uma honra poder fazer parte desta associação como presidente. Uma organização que chega aos 50 anos e tenho orgulho de ser o presidente atual. Como apaixonado pelo automobilismo, espero que a ASK comemore muito mais marcas como esta e que quem faça parte sempre esteja disposto a fazer o melhor pelo kartismo sergipano”, destaca Renan Tavares.

Para 2020, o Campeonato Sergipano de Kart já possui calendário com sete etapas iniciando no dia 14 de março com uma nova estrutura, patrocinadores e a participação de pilotos de vários estados do Nordeste. Outra novidade da ASK para este ano é a Escola Brasileira de Kart para crianças.

História

A ASK surgiu em 1970 e foi fundada pelo piloto Arivaldo de Carvalho, que era piloto de automóveis e em 1968 trouxe o kartismo para Sergipe. Ele começou suas primeiras provas na Orla da Atalaia, na região onde hoje são os arcos. Em 70, ele fundou a Associação Sergipana de Karts com a participação de alguns pilotos e quatro anos depois, o grupo conseguiu um kartódromo no aeroclube para a prática do esporte, o qual foi inaugurado em 1975. Três décadas se passaram e em 2006, foi inaugurado o Kartódromo Emerson Fittipaldi, no principal cartão postal de Aracaju, a Orla da Atalaia. Entre as diversas competições que a ASK organizou estão as etapas do Campeonato Sergipano com a participação de vários pilotos do Nordeste, corridas noturnas, Copa Nordeste, 40 milhas e diversas outras em um kartódromo homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo.

Por Felipe Martins