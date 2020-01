Atleta do time de base do Corínthians visita escola onde foi revelado como atleta

24/01/20 - 12:34:22

Após mais um ano de treinos intensos no time de base do Cotínthians, em São Paulo, o ex-aluno do Colégio Bom Pastor, Pietro Manoel (11), de passagem por Aracaju, retornou à escola, na manhã desta quarta-feira, 22, para rever os amigos e professores.

O encontro, marcado por boas conversas, serviu para relembrar bons momentos vividos por Pietro nos anos em que estudou no CBP e também como estímulo para os alunos escola. “Ah, é muito bom rever os colegas e professores, né? Fiquei muito feliz ao ter voltado aqui onde vivi bons momentos. Eu sempre sonhei em jogar no Corínthians e consegui, espero que eles nunca desistam dos sonhos deles também”, afirmou.

Pietro está na sexta série do ensino fundamental e estudou no Colégio Bom Pastor desde os primeiros anos de vida.

Revelando no futsal do CBP, há 3 anos ele mora em São Paulo com o pai e se dedica ao futsal e ao futebol de campo. Nos dois primeiros anos, jogou pelo Palmeiras, depois, foi contratado pelo Corínthians, onde segue firme na carreira vom a camisa 11 do clube. Ano passado sagrou-se campeão no sub 10 do futsal, coincidentemente, contra do ex-clube “verdão”..

Nesta sexta, 24, o atleta já volta a São Paulo para dar sequência aos trabalhos.

Fonte: Ascom CBP – 4P Comunicação Integrada