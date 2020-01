Bombeiros alertam população com a chegada de frente fria

24/01/20 - 13:54:05

A previsão é que as chuvas continuem, acompanhadas de trovoadas com características de descargas elétricas e rajadas de vento

As unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) estão em alerta máximo por conta do anúncio da chegada em Sergipe de uma frente fria nos últimos dias, possibilitando chuvas mais significativas nas regiões sul, centro-oeste e região central do Estado, além do alto sertão sergipano.

De acordo com alerta divulgado pela Defesa Civil, é recomendado que a população se mantenha atenta, caso a chuva fique mais forte. Será encaminhado um SMS de alerta para as pessoas cadastradas no aplicativo de Alerta da Defesa Civil, informando da possibilidade de chuva nesses territórios, de modo que os cidadãos já fiquem sabendo previamente da probabilidade desse tipo de ocorrência. Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade.

A previsão é que as chuvas continuem, acompanhadas de trovoadas com características de descargas elétricas e rajadas de vento, podendo ocasionar ocorrências como alagamentos, desmoronamentos e deslizamentos. Para aqueles que moram em locais descampados, é importante não buscar abrigos debaixo de árvores e sim procurar lugares seguros para se refugiar, longe de riscos de destelhamento e eventuais desabamentos. Caso aconteça alguma catástrofe, o sergipano pode ligar imediatamente para o 193 ou Defesa Civil (199). Moradores de imóveis que apresentarem problemas estruturais devem solicitar vistoria preventiva da Defesa Civil.

Fonte: CBM/SE