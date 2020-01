CABECEIRA DE PONTE DO RIO SERGIPE VOLTA A SER DANIFICADA APÓS CHUVAS

24/01/20 - 06:14:53

As chuvas que caíram durante toda esta quinta-feira (23) no interior do estado voltou a criar problemas em pontes. Desta vez, na ponte que liga os municípios de Riachuelo e Divina Pastora.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) informou que engenheiros do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), estiveram no município de Riachuelo, e constatam uma pequena erosão na cabeceira da ponte sobre o rio Sergipe.

Ainda segundo a Sedurbs. os serviços de recuperação iniciaram ontem mesmo, sem que fosse preciso interditar o local, sendo que o trânsito está liberado e a ponte sinalizada.

Foto redes sociais