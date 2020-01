Cantor Xexéu retorna aos palcos lança nova música, “coladinho com você”

24/01/20 - 09:47:46

Alfredo de Souza Cerqueira Filho, mais conhecido como Xexéu, ex vocalista do grupo Timbalada, retoma a carreira de cantor e compositor e lança a música “Coladinho com você”. Nessa nova fase, o cantor foi acolhido na capital sergipana pela Além Mar Produções.

O artista iniciou sua trajetória na música cantando e tocando em sambas de roda e atingiu maior sucesso nos anos 90 à frente do grupo Timbalada, principalmente pela música “Beija Flor” que, também, faz parte do seu repertório atual nos shows.

À frente da banda Timbalada, Xexéu emplacou sucessos como “Namoro a dois”, “Se você se for”, “Toneladas de desejo”, entre outros. Sua voz ficou conhecida no mundo inteiro, em suas turnês pelo exterior, conquistou multidões no Japão, Estados Unidos, França, México, Chile e Argentina.

Xexéu, que foi cantor revelação em 1994 e 1995, tem experiência de sobra nos carnavais de Salvador. Já em 1997, o artista decidiu seguir carreira solo e gravou seu primeiro CD “O Voo do Beija Flor” pela BMG, contando com o apoio do grupo Timbalada. Logo na sua estreia sem a banda em que cantou por tantos anos, o artista emplacou o seu primeiro sucesso: “Grande Amor Volte Para Mim”. Passou também pela Banda Baianada em 1999, onde se destacou com o sucesso “Amoremio”, um dueto com Milena Monteiro que chegou a ser tema de novela. E foi integrante da Banda Tribahia, que puxou o tradicional Bloco Internacionais, em 2007.

Além de cantor, Xexéu é um renomado compositor, com músicas de sua autoria gravadas por artistas como Marina Lima, Emílio Santiago, Olodum, Katinguelê e Timbalada. Ao todo, já são cerca de 50 composições gravadas por ele e por outros artistas.

No grupo Timbalada, ao ritmo do samba-reggae de Salvador, Xexéu encantou multidões e espalhou seu carisma pelo mundo. Em seus 25 anos de carreira, foi o responsável por grandes sucessos musicais, gravando oito CDs ao todo. Agora, retorna à vida artística abraçado pela nova produtora na cidade de Aracaju, onde começa a fechar a agenda de shows, inclusive, para o carnaval em municípios sergipanos e baianos. Há também tratativas sendo iniciadas para uma turnê, ainda esse ano, em países como Espanha e Portugal.

Nos últimos dias, Xexéu tem participado de programas na TV para divulgar o novo trabalho, dentre eles estão o programa Sergipe em Ação, Tolerância Zero e Você em Dia, da TV Atalaia, Programa Combinado que irá ao ar no próximo dia 22/02, e fará participação no programa Canal Elétrico, com Fabiano Oliveira. Em Salvador, participa ao vivo no dia 24/01 do programa Universo Axé apresentado por Alex Lopes no SBT.

Fonte: Assessoria de imprensa Além Mar Produções