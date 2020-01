CAPITÃO SAMUEL BARRETO REAFIRMA APOIO AO SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

24/01/20 - 15:38:34

O deputado Capitão Samuel (PSC), visitou na manhã desta sexta-feira (24), a sede do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindipen), atendendo a um convite da diretoria.

Na oportunidade, o parlamentar e os dirigentes do Sindipen, discutiram temas voltados para a melhoria dos agentes penitenciários e servidores da Secretaria de Justiça (Sejuc).

“Tratamos de temas relevantes para a categoria, ouvimos as demandas e nos comprometemos em andar abraçados com os policiais penais, levando o pleito deles até ao Governo do Estado, como uma forma de apoio a mais esta classe Segurança Pública de Sergipe”, enfatiza.

Foto: Divulgação Redes Sociais

Por Aldaci de Souza – Rede Alese