Chuvas causam transtornos em cidades do interior do estado

24/01/20 - 06:39:30

As chuvas que caem no interior do estado desde a noite da última quarta-feira (22), está preocupando a população, por conta do alto volume de água.

Em dois municípios, a situação ficou complicada, a exemplo do que ocorreu no Povoado Santa Cruz em Propriá, onde uma família ficou desabrigada e foi atendida pela Secretária Municipal de Assistência Social, que percorreu os povoados para avaliar a situação das famílias em situação de vulnerabilidade.

As chuvas também provocaram inundações nos municípios de Riachuelo e Aquidabã.

No caso de Riachuelo, as inundações ocorrem em cinco ruas na região central da cidade, além de danificar a cabeceira da ponte.

Em Aquidabã foram registrados inundações em três conjuntos habitacionais, devido ao grande volume de água.

Chuvas devem diminuir – o Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, do Governo de Sergipe, prevê diminuição das chuvas a partir desta sexta-feira (24).

Foto: Defesa Civil de Riachuelo