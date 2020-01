Chuvas devem diminuir a partir desta sexta-feira no interior de Sergipe, informa CMT

24/01/20 - 05:28:25

O Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, do Governo de Sergipe, prevê diminuição das chuvas a partir desta sexta-feira, 24. Em Sergipe, escoamentos dos ventos úmidos do Oceano Atlântico vindos pelo Sudeste, possibilitarão chuvas mais significativas no estado com intensidade variando de fraca, moderada, por vezes fortes, com grande atuação nesta quinta-feira (23), com tendência que a chuva se distribua por todas as regiões do estado, porém com maiores intensidades no Sul e Centro-Sul sergipano, Agreste e Alto e Médio Sertão.

“Em toda a região Centro-Sul e na parte Oeste da região Sul, as chuvas podem atingir 100mm, especialmente nos municípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde e arredores, estas chuvas podem chegar a 125mm. No Norte do estado, na área que compreende os municípios de Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Aquidabã, Canhoba, Graccho Cardoso, Amparo do São Francisco e Telha, as chuvas podem atingir 100mm”, explica o meteorologista Overland Amaral.

O meteorologista disse ainda que as chuvas devem ocorrer principalmente a tarde a partir das 12h permanecendo até a noite, “são nestes horários que os maiores índices de instabilidades ocorrem nesta quinta com ventos que podem chegar a 9km”, observa. Para sexta-feira (24), Overland acrescenta que espera que as chuvas diminuam significativamente em todo estado, porém ainda com incidências no Centro-Sul e parte oeste do Agreste e Alto Sertão com intensidades menores que as previstas para quinta-feira (23).

Alerta da Defesa Civil

O diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre José Alves, explica que ontem, 22, houve registros de chuvas muito fortes no Alto Sertão sergipano, de Porto da Folha, descendo até o Baixo São Francisco e foi registrado ventos fortes também em Própria.

Os ventos fortes registrados em Sergipe provocaram no fim da tarde da última quarta-feira, 22, o desabamento parcial de uma casa no município de Porto da Folha. “A Defesa Civil do município falou pessoalmente com o proprietário da residência, confirmando que o imóvel estava sendo construído e com os ventos fortes uma parte cedeu. Ninguém estava no local no momento do fato”, informa o diretor da Defesa Civil.

Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

