Conselheiros de SE participam de reunião do Conselho Nacional de Saúde no RS

24/01/20 - 05:19:54

Os conselheiros do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), Eduardo Ramos Gomes, Carlos Alberto Oliveira, Adailton dos Santos e Shirley Morales, estão participando das atividades do Fórum Social das Resistências em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS) desde a última terça-feira, 21. Nesta quinta-feira, 23, eles estão fazendo parte da 325ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde (CNS), uma atividade dentro do Fórum.

Para Eduardo é muito importante participar de um evento como este que disponibiliza diversas atividades em várias áreas. “Os fóruns discutem e avaliam com profundidade questões como a saúde. Então já fomos ao Fórum Social Mundial que aconteceu no Pará e agora no Fórum Social das Resistências que tem a ver com a saúde e dentro deste evento haverá durante dois dias a reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde será emitida uma carta para todos os estados”, explicou o vice-presidente do CES/SE.

O Fórum acontece até o próximo sábado, 25. “Depois iremos até Florianópolis (SC) visitar a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), visitar o serviço de terceirização que está acontecendo no Samu de lá para dar um parecer ao nosso pleno do Conselho que precisa analisar se é viável ou não. Nós vamos lá fazer este levantamento, só retornaremos no dia 28 de janeiro à noite”, enfatizou Eduardo.

Foto: CES/SE

Texto: Gleydiomar Góis