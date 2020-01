Edson Passos confirma sua pré-candidatura à prefeitura de Itabaiana e Luciano comemora

24/01/20 - 14:11:50

O empresário Edson Passos confirmou na manhã desta sexta-feira (24) a sua pré-candidato a prefeito de Itabaiana nas eleições deste ano e deverá se filiar ao MDB.

A informação sobre a decisão de disputar o pleito foi passada pelo próprio empresário, em entrevista à imprensa, ao lado do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo e do deputado federal Fábio Mitidieri. Ao ser questionado sobre a decisão, Edson passos disse que “diga ao povo que sim, estou pronto”.

A decisão do empresário foi comemorada por Luciano Bispo, ao afirmar que “hoje, com a confirmação de Edson Passos que é pré-candidato a prefeito de Itabaiana, fico muito feliz em apresentar um homem honesto e trabalhador. Edson é um apaixonado por Itabaiana e já está contribuindo muito com o desenvolvimento da cidade, chegando à prefeitura, eu tenho certeza, irá fazer muito mais, pela cidade e principalmente, pelos itabaianenses”, disse ao deputado.

Luciano Bispo concluiu dizendo que “a responsabilidade de eleger um homem honesto para a prefeitura de Itabaiana é de todos nós, que não queremos mais ver a cidade sendo destaque com notícias negativas”, disse o presidente da Alese.