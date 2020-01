Educação realizará Busca Ativa por alunos em Rosário do Catete

24/01/20 - 12:48:05

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Rosário do Catete promoverá, no município, nos dias 6 e 7 de fevereiro, a Busca Ativa Escolar. A iniciativa é uma das estratégias do ‘Fora da Escola Não Pode’, do Fundo das Nações Unidas para a Infância(Unicef) com o objetivo de garantir que a criança e o adolescente estejam na escola e aprendendo.

A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas da administração pública, Educação, Saúde, Assistência Social, dentre outras, para que cada grupo assuma seu papel específico, indo desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola, até a tomada das providências necessárias para a matrícula e a permanência do aluno na escola.

O secretário municipal da Educação, Marcos Gomes informou que, reuniões estão sendo realizadas com os agentes envolvidos na busca. “Na última terça-feira, 21, a reunião foi com as equipes gestoras das escolas, representantes do Conselho Tutelar e responsáveis pelo PSF e PSE, para conscientiza-los da importância da interface entre as diversas redes de proteção à criança e ao adolescente e para organizarmos o mutirão da Busca Ativa que acontecerá nos dias 6 e 7 de fevereiro”.

O próximo encontro será com os agentes de Saúde e as enfermeiras do Programa Saúde da Família(PSF), na próxima terça-feira, 28, às 13 horas, na Escola José Sotero.

