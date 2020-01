Emsurb tem dificuldades em acabar com descarte irregular de entulhos

24/01/20 - 07:23:55

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza diariamente em ruas do centro e bairros da capital, diversas ações de limpeza e manutenção em vários pontos da cidade e, mesmo assim, centenas de novos pontos de descartes irregulares são criados.

Entre as ações, limpeza geral, limpeza de canais, limpeza de praia, varrição, roçagem, coleta de entulhos, podação, jardinagem, manutenção de praças e avenidas e irrigação.

Embora todo o trabalho realizado pela Emsurb, todos os dias é possível ver novos pontos de descarte irregular de lixo e entulhos.

Na rua Neópolis, desde a semana passada que alguns moradores da região, resolveram usar a lateral do Albergue como uma lixeira, o que acabou gerando muitas reclamações por parte dos moradores. No local foram depositados lixos, entulhos e até animais mortos, criando com isso, um verdadeiro lixão a céu aberto.

Nesta quinta-feira (23), um dos moradores entrou em contato com a assessoria da Emsurb, através da jornalista Ana Carla, que assim que tomou conhecimento da situação, enviou uma equipe que realizou a limpeza.

O que preocupa os moradores dessa região e também a Emsurb, é o fato de a população não respeitar os espaços e vias públicas e, a cada dia, criar novos pontos irregulares.