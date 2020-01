ESTÁDIOS DO ESTADO DE SERGIPE PASSAM POR VISTORIA DE TÉCNICOS DA CBF

24/01/20 - 11:10:11

Anualmente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realiza uma vistoria técnica, nos estádios que receberão jogos promovidos pela entidade, para que esses estádios possam ser liberados para as competições nacionais e regionais.

Emissário da CBF, o engenheiro Luiz Fernando Vella realizou a vistoria nos estádios sergipanos, iniciando pelo Arena Batistão, a mais importante praça esportiva do Estado de Sergipe. A Arena Batistão este ano receberá grandes jogos e está apta para recebe-los.

O processo de vistoria não se resumiu apenas ao Batistão, mas envolve também outros estádios que receberão jogos oficiais em 2020. Exemplo disso é o Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, o Titão, que receberá jogos da Copa do Brasil e Copa do Nordeste neste ano, com a participação do Frei Paulistano. No caso da Arena Batistão, será o Confiança quem mais utilizará o estádio, em competições como o Campeonato Brasileiro da Série B.

Esta visita se fez importante também para que os times possam receber o devido licenciamento da Confederação. A vistoria se dividiu em etapas, começando pela área interna das praças, de olho também no gramado e na iluminação. Para que haja uma maior cobertura referente aos estados, a conferência se torna anualmente obrigatoriamente.

A primeira etapa da visita na Arena Batistão cobriu áreas como vestiários, sala de aquecimento, sanitários, entre outros espaços. Atento, acompanhando todo o processo, esteve presente Sidrack Marinho, administrador da Arena, que apresentou as características físicas das instalações.

As vistorias garantem segurança e tranquilidade para a realização de grandes jogos em Sergipe, nas diversas praças esportivas espalhadas pelo nosso Estado.

Fonte e foto SEDUC