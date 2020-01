Festa do Senhor do Bonfim leva milhares de devotos a Salgado

24/01/20 - 05:04:42

Após dez dias de homenagens ao Senhor do Bonfim, padroeiro de Salgado (SE), milhares de devotos participaram do último dia da Festa do Senhor do Bonfim nesta quarta-feira (22). O evento teve início com uma alvorada festiva pelas ruas da cidade e, durante a tarde, a tradicional procissão, foi antecedida pela Missa Solene, presidida pelo bispo de Sergipe, Dom Giovanni Crippa, e pelo pároco do município, padre Raimundo Aguiar.

A festa em comemoração ao Santo padroeiro do município mobiliza fiéis de toda a região, que aproveitam para agradecer e pagar promessas. A moradora de Frei Paulo, Angelina dos Santos, foi uma das que aproveitou a ocasião para agradecer as bênçãos que sua família recebeu. “Eu me casei nessa igreja há mais de 30 anos e fiz a promessa de deixar essa cruz nos pés do Senhor do Bonfim para agradecer pelo meu casamento e pelas bênçãos que a minha família têm recebido”, relatou a senhora.

O padre Raimundo Aguiar, pároco da cidade, destacou a participação da população, que esteve envolvida na organização da Festa do Senhor do Bonfim, e no último dia demonstrou sua fé durante a missa e a procissão. “A participação do povo na festa é muito bonita porque mostra a fé de uma comunidade e culmina neste dia com centenas de pessoas aqui na praça, caminhando, cantando e louvando ao Senhor do Bonfim”, destacou.

Durante as festividades, padres das paróquias próximas marcaram presença no evento, assim como o prefeito Duilio Siqueira, a primeira-dama Polyana Ribeiro, o vice-prefeito Silvano dos Santos, e personalidades políticas do município e de todo o Estado, como o governo Belivaldo Chagas, vários deputados estaduais e federais, como Gustinho Ribeiro, além de todo secretariado municipal e vereadores.

Após a Missa Solene, o cortejo saiu pelas ruas da cidade, em uma demonstração de fé, onde centenas de fiéis saíram da Igreja Matriz e percorreram as principais vias de Salgado, seguindo a imagem do Santo padroeiro, louvando e agradecendo. “A Festa do Senhor do Bonfim aqui de Salgado é muito tradicional. É a maior festa religiosa do nosso município. Eu, que sou devoto, participo todos os anos da festa e da procissão pedindo que o nosso Senhor do Bonfim possa abençoar cada dia mais o nosso povo e a nossa cidade”, pediu e agradeceu o prefeito Duilio Siqueira, ao lado do povo.

Por: Julia Freitas

Foto: Valine Barbosa e Julia Freitas