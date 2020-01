Homem é assassinado dentro da residência de empresário no município de Lagarto

Uma execução ocorrida dentro de uma residência no município de Lagarto está intrigando a polícia e a população.

Um homem identificado como Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos, foi executado a tiros dentro da residência do empresário Rodrigo Rocha, filho de Zezé Rocha, proprietário de um Parque de Vaquejada no município de Lagarto.

As informações passadas pela assessoria do 7º BPM, que atenderam a ocorrência, são de que vizinhos da residência onde Jorge Alexandre foi assassinado, comunicaram o fato e no local, já no inicio da madrugada desta sexta-feira (24), os policias encontraram o portão da residência localizada na rua Libério Monteiro, aberto e o jovem morto na cozinha da residência.

Os militares informaram ainda que não havia ninguém nas imediações.

Até o momento, a polícia ainda não tem informações sobre o que teria ocorrido e o que teria provocado o assassinato e nem a autoria do crime, já que o empresário e patrão da vitima, não estava na residência.

O corpo de Jorge Alexandre foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju.

