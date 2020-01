INSTRUÇÃO NORMATIVA: GOVERNO AGENDOU REUNIÃO CONJUNTA COM O TJ/SE

24/01/20 - 17:49:17

Após a divulgação da informação sobre a Instrução Normativa expedida pelo TJ/SE e que será cumprida pela SSP, parlamentares e PMs se posicionaram contra, afirmando que poderá complicar a segurança no interior do estado.

No final da tarde desta sexta-feira (24) o governo do estado emitiu uma nota informando que agendou uma reunião conjunta com o TJ/SE.

Veja o que diz a note do governo

O Governo do Estado esclarece, diante das últimas informações e desdobramentos administrativos em decorrência da Instrução n. 01/2020 do Tribunal de Justiça de Sergipe, que a SSP e PMSE, apoiados pela PGE, estão em tratativas com a TJ/SE para melhor cumprimento dos procedimentos referentes às audiências de custódia, estando agendada reunião conjunta para a próxima segunda-feira, 27.

Ademais, informa que a adequação de rotinas, de forma temporária, urgente e como instrumento de eficácia da Lei n. 13.964/2019, será estruturada de forma a não comprometer a segurança da população, zelando pela harmonia sempre existente entre os Poderes constituídos.