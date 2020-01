LBV completa 70 anos de trabalho promovendo a Caridade: a do corpo e da Alma

24/01/20 - 13:12:38

Em 1º de janeiro de 1950, Dia da Paz e da Confraternização Universal, nascia na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, a Legião da Boa Vontade (LBV). Por isso, 2020 será um marco histórico na vida de colaboradores, voluntários, amigos, parceiros e de todos os que compartilham desse Ideal da Boa Vontade, que há 70 anos promove a Caridade Completa: a do corpo e da Alma.

Prestando contas ao povo

A LBV atua em todo o país, por meio de 82 unidades de atendimento: são Centros Comunitários de Assistência Social, abrigos para idosos, escolas de Educação Básica e escola de capacitação profissional. Em 2019, a Instituição alcançou a marca de 13,6 milhões de atendimentos e benefícios, impactando mais de 300 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também beneficiou mais de 40 mil famílias somente no Natal, com cestas de alimentos não perecíveis e entregou, no início do ano letivo, 19 mil kits de material escolar para crianças e jovens em todo o país.

Ao longo do ano, milhares de atividades foram realizadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e gestantes com foco na música, na dança, no esporte, no meio ambiente, na cidadania, na educação, na alimentação, na saúde, na geração de renda, no trabalho, na comunicação, na segurança e na garantia de direitos, visando à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, de suas famílias e da comunidade onde vivem. Ações de reflexão, palestras e rodas de conversa também contribuíram para mudar destinos e transformar para melhor muitas histórias de vida.

Solidariedade sem fronteiras

Com o apoio de todos os que acreditam no seu trabalho, a LBV continua sua luta no enfrentamento aos desafios mundiais em prol das populações mais vulneráveis do país e incentivando valores como ética, solidariedade, compaixão, esperança e cidadania, com o diferencial da Espiritualidade Ecumênica. Cabe ressaltar estas palavras do diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, José de Paiva Netto: “Quando administramos, devemos fazê-lo oferecendo o melhor de nós hoje. Contudo, sempre mirando o futuro, a almejar uma comunidade, um país, enfim, um mundo pacificado pelo esforço das pessoas de Boa Vontade. Isso quer dizer: agir de forma eficaz no presente, para que o amanhã seja a glorificação do que ousamos realizar agora”.

Conheça a LBV. Apaixone-se pelo trabalho e ajude a multiplicar a Boa Vontade nos corações! Saiba mais acessando: www.lbv.org.br.

Fonte e foto assessoria