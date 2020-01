MNSL e Banco de Leite pedem doação de frascos para coleta de leite materno

24/01/20 - 13:14:30

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e o Banco de Leite Humano (BLH) Marly Sarney estão solicitando a doação de frascos de vidro, como os de café solúvel, para o armazenamento de leite materno. O alimento é completo para as crianças no início da vida já que contêm proteínas, vitaminas, água, gorduras e outros benefícios para o desenvolvimento dos prematuros.

A nutricionista do Banco de Leite Marly Sarney, Mirian Duarte Barros, contou que o BLH necessita dos frascos de vidro com tampa de plástico rosca, que serão adequadamente higienizados, esterilizados para serem utilizados tanto na pasteurização como na coleta de leite humano na casa das doadoras. “Cada doadora recebe em média cinco frascos, se tivermos 10 doadoras, no mínimo teremos que ter 50 frascos por semana'”, disse Mirian.

Ela explicou que quando a equipe vai à casa da doadora orienta a forma de ordenhar o leite, tendo todo um aparato com relação à higienização. “Nós pedimos para higienizar as mãos, prender os cabelos, usar touca e máscara fornecidas pelo BLH e ensinamos a técnica da retirada do leite”, observou a nutricionista.

“Entregamos o frasco vazio para as mães. Ensinamos essas mulheres a técnica da retida do leite. Ela congela esse leite e vamos buscá-lo na casa da doadora. Após pasteurizado, ele é entregue para a MNSL. Esse leite é controlado por nutricionistas e médicos para que a criança só receba o alimento de forma adequada”, explicou Mirian.

Quem tiver interesse em doar os frascos basta levar nos postos de coleta de Aracaju. Os pontos são: Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Banco de Leite Marly Sarney (BLH) e o Ambulatório de Recém-Nascidos de Alto Risco (Follow-up UP). Os frascos de vidro de café solúvel, acondicionam de forma correta o leite materno que é doado nas maternidades.

Pontos de Coleta

– Banco de Leite Humano Marly Sarney: Rua Mato Grosso, S/N, bairro José Conrado de Araújo . Tel: (79) 3226 6301/ 988211996. Aracaju (SE)

– Maternidade Nossa Senhora de Lourdes: Avenida Presidente Tancredo Neves, Bairro América, Aracaju (SE). Telefone (79) 3225-8650

-Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel: Rua Jackson de Figueiredo, 401, Centro. Itabaiana (SE). CEP 49500-00. Telefone (79) 3431-2290. Fax (79) 3431-2290. Email [email protected]

-Maternidade Zacarias Júnior/Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt: Rua Hipólito Santos. Centro. Lagarto (SE). CEP 49400-000. Telefone (79) 3631-2723. Fax (79) 3631-9319. Email [email protected]

-Hospital Santa Isabel 1Dr. Fernando Guedes: Avenida Simeão Sobral. Bairro Santo Antônio. Aracaju (SE). CEP 49060-640. Telefone (79) 3212-4900. Fax (79) 3236-2053

Fonte e foto MNSL