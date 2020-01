POLÍCIA RECUPERA MAIS DE CINCO TONELADAS DE FERTILIZANTES FURTADOS

24/01/20 - 13:38:45

Os fertilizantes foram comercializados por um preço menor com frete também mais barato

pós o registro de um Boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Maruim, foram obtidas informações sobre um furto de fertilizantes na Usina Pinheiro. As equipes também chegaram a informação de que um homem estaria comercializando fertilizantes a um preço menor em Capela.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, as informações foram compartilhadas com as equipes da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) e da Delegacia de Capela. Assim, foram iniciadas diligências que resultaram na localização do suspeito que estava comercializando os fertilizantes furtados.

Em depoimento à polícia, ele informou ter comprado de um homem, ainda não identificado, na cidade de Rosário. Teriam sido fornecidos a mercadoria e o frete a um valor menor do que o do fornecedor.

O comerciante José Claudio de Oliveira Mota indicou o local onde estavam armazenados os itens adquiridos nessa transação. Na ação, foram apreendidos 113 sacos de 50kg, dentre os quais estavam itens furtados da Usina Pinheiro.

José Claudio Oliveira Mota foi autuado em Capela por Receptação Culposa. As investigações sobre o furto estão sendo conduzidas pela Delegacia Regional de Maruim. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP