PROGRAMA DE VENDAS EM BALCÃO DA CONAB CRESCE 275% NO ESTADO DE SERGIPE

24/01/20 - 09:59:58

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) negociou em 2019, somente em Sergipe, mais de 1,5 mil toneladas de milho por meio do Programa de Vendas em Balcão (ProVB). O produto foi disponibilizado dos estoques públicos para pequenos criadores da região agreste e do sertão, totalizando 344 atendimentos em 23 municípios. A quantidade comercializada representa um crescimento de 275% em relação ao volume comercializado no ano anterior.

Com relação ao número de atendimentos, o quantitativo também registra aumento com percentual de 136,51%. Os pequenos criadores de animais localizados nos municípios de Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória foram os que mais acessaram a compra do milho pelo programa, com 31,19%, 14,01% e 10,78% respectivamente. Os períodos de maior comercialização do grão ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro, quando foram vendidas 620 toneladas de milho, ou seja, 40% do volume total.

O Programa de Vendas em Balcão, executado pela Conab, tem como objetivo permitir que criadores e agroindústrias de pequeno porte tenham acesso aos estoques oficiais de milho do governo federal por meio de vendas diretas, a preços compatíveis com os dos mercados atacadistas locais atualizados quinzenalmente. Podem participar criadores de pequeno porte de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, entre outros, que utilizam o produto na ração animal.

Fonte Conab