Projeto de Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil fortalece ações em rede

O Projeto ´Diagnóstico Precoce: o caminho mais curto para a cura do câncer infantojuvenil´ atuou, mais uma vez, em municípios do interior do Estado de Sergipe no ano de 2019. A iniciativa da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) é desenvolvida desde 2005, de forma sazonal pela equipe da instituição. O objetivo é alertar os profissionais de saúde, pais, professores e população em geral sobre a importância de reconhecer precocemente os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Desta vez o Projeto contou com os recursos do Edital Ação Infância e Vida 2018/Coniacc e Banco do Brasil. No total, 35 instituições se inscreveram no Edital e 10 foram selecionadas, com valor de financiamento de R$ 50 mil.

Segundo informações do presidente voluntário da Avosos, fundador Wilson Melo, a meta da instituição com a realização deste Projeto é mobilizar e conscientizar a população sobre importância da identificação precoce do câncer infantojuvenil; capacitar os profissionais da Rede de Atenção Básica de Saúde dos Municípios, visando aumentar o seu conhecimento sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil; e atender as crianças e adolescentes com suspeita de câncer encaminhados pelo Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe/HUSE e UBS, contribuindo com a rede de atenção oncológica pediátrica.

O câncer infantojuvenil pode surgir, conforme pontua a psicóloga Raquel Bezerra, em crianças com dias de vida até jovens com 20 anos e todos são responsáveis pelo olhar de atenção e cuidado para o encaminhamento adequado. “Acredito que viajar até os municípios do nosso Estado, compartilhando conhecimentos e experiências sobre a área da Oncologia Pediátrica fortalece a rede de apoio e agiliza a investigação dos casos suspeitos. Os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica precisam conhecer a grandiosidade do trabalho da instituição que acolhe desde casos suspeitos, disponibilizando exames e consultas para investigação até o amplo acompanhamento dos pacientes que recebem a confirmação do diagnóstico. São justamente nesses encontros presenciais com os profissionais onde podemos conversar diretamente sobre a valorização dos sintomas e queixas das crianças. O Câncer tem cura e o tempo é nosso maior aliado”, revela a profissional, ressaltando que o recurso do Edital também ajudou na realização de 64 exames para a elucidação dos casos suspeitos.

Ainda segundo a profissional, ao final das atividades desenvolvidas pelo Projeto Diagnóstico Precoce em 2019 foi ratificada a importância da Avosos na rede de assistência à criança e adolescente com câncer em Sergipe. “O propósito da instituição será de sempre contribuir com a saúde pública com eficiência e qualidade. Através desse Projeto, esclarecemos sobre a importância do diagnóstico precoce ao fornecer informações sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil para a população e profissionais das Unidades Básicas de Saúde, além de assistir os casos com suspeita da doença, fornecendo exames de triagem e acolhimento na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer em casos de confirmação da doença. Com isso, contribuímos para o aumento da possibilidade de cura, diminuição do número de sequelas, como também melhoria na qualidade de vida do paciente antes, durante e depois do tratamento”, informa Raquel Bezerra.

Atividades Educativas e Capacitações

Durante o primeiro semestre de 2019 a equipe do Projeto Diagnóstico Precoce da Avosos fez uma visitação e panfletagem em Escola de Educação Infantil no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com o objetivo de apresentar aos pais e professores os principais sinais e sintomas de alerta do Câncer Infantojuvenil; realizou uma capacitação sobre o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil para profissionais de Saúde da Atenção Básica dos municípios de Pirambu e Areia Branca; realizou uma palestra para estudantes do Curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (Campus Lagarto), com o intuito de compartilhar as experiências da equipe multidisciplinar na Oncologia Pediátrica, bem como divulgar os principais sinais e sintomas do Câncer Infantojuvenil. Já no segundo semestre do ano, a equipe da Avosos realizou visitação e palestra sobre os sinais e sintomas do Câncer Infantojuvenil para os profissionais da Unidade Básica de Saúde Amélia Leite em Aracaju; capacitação sobre o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil para os profissionais de Saúde da Atenção Básica dos municípios de Estância e Indiaroba.

