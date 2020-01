Sergipe precisa de PAZ! Violência avança muito apesar do esforço das polícias!

24/01/20 - 15:21:23

Para iniciar este comentário, este colunista reafirma: antes de alguém criticar a atividade policial seria interessante se colocar no lugar de quem está exposto com frequência no combate ao crime, organizado ou eventual, até para não chegar a conclusões precipitadas. É verdade também que existem excessos nas polícias. Existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Geralmente quem critica uma autoridade policial felizmente não teve o desprazer de se deparar com um bandido…

Na última década Sergipe pontuou como um dos Estados mais violentos do País. O número de homicídios, assaltos, furtos e outros crimes atingiu índices assustadores e quase que “incontroláveis”. Para justificar, o governo tentou minimizar, chegando a responsabilizar os gestores de outras unidades da Federação, acusando-os de não divulgar “os números reais”; e, justiça seja feita, os levantamentos anunciados apontavam para uma melhora, para um controle da violência.

Este colunista não é especialista em Segurança Pública e também não tem os números do ano passado, mas já prevê um início de 2020 bastante violento em Sergipe, e com a volta da sensação de insegurança, que tanto assustou a população nos últimos anos e elevou o Estado ao triste posto de um dos mais perigosos do País. E aqui não se trata de uma crítica aos que fazem a SSP, mesmo porque, este espaço não questiona o empenho de todos os entes envolvidos, das polícias, Militar e Civil.

Iniciamos o ano novo e, em apenas 24 dias, já foram registrados vários homicídios, feminicídios, suicídios, casos de pornografia infantil, furtos, tráfico de drogas, sequestros, roubo de veículos, assaltos a qualquer hora do dia e da noite, violência física e sexual, prisões por discriminação e injúria racial…é tanta coisa ruim acontecendo em tão pouco tempo que este colunista defende que os poderes constituídos se mobilizem em torno da PAZ! É preciso acalmar os ânimos!

Estamos em pleno verão, no meio da alta estação, com eventos sendo realizados com frequência, com turistas ocupando nos hotéis e pousadas. Há um esforço das polícias, mas também há uma preocupação, inclusive, com o impacto de tanta violência para os próximos anos, os próximos verões. É tanta violência gratuita e instituições como o Ministério Público e a OAB, por exemplo, precisam “acordar”, precisam se atentar antes que Sergipe volte perder no embate com a criminalidade.

A imprensa também tem sua parcela de responsabilidade e precisa contribuir, assim como toda a classe política e as igrejas. Mas a segurança pública não vai melhorar enquanto não foi uma política prioritária do governo do Estado. E nesse ponto não se trata apenas de valorização salarial, de reajuste ou correção de perdas, mas também de uma série de fatores. A violência está avançando, os fatos não mentem e algo precisa ser feito. Nesse caso a prevenção salva vidas…

Veja essa!

Este colunista conversou com o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), essa semana, e ele confirmou que existe um movimento nas redes sociais com o intuito de fazer desacreditar seu projeto político. Ele rebate dizendo que “eu estou muito bem. Estou bastante animado com esse momento político”.

E essa!

Márcio revelou que, por enquanto, seu trabalho consiste em unificar o Partido dos Trabalhadores. Ele voltou a agradecer os apoios já recebidos dos líderes das correntes e confirmou que já se reuniu com representantes da Articulação de Esquerda e da Militância Socialista.

Márcio Macedo

“No momento estou trabalhando pela unidade dentro do PT. Daí em diante nós vamos pra cima! Tanto a Articulação de Esquerda quanto a Militância Socialista nos ouviram e ficaram de discutir a eleição de Aracaju em suas respectivas plenárias. Estamos aguardando as repostas para a gente avançar”, explicou Márcio.

Com Henri Clay

Márcio Macedo também confidenciou para este colunista que já conversou com o advogado Henri Clay Andrade, que teve seu nome “ventilado” por setores do PT para ser o candidato a prefeito. “Disse a Henri Clay que respeito muito sua intenção e seu projeto. Ele deve se filiar no PSOL. Temos uma relação de amizade e o diálogo sempre estará aberto”.

Lula e Haddad

Márcio disse que tanto o ex-presidente Lula quanto o presidenciável Fernando Haddad estão à disposição do partido para virem a Sergipe. Ainda não tem uma previsão, mas segundo o pré-candidato “eles virão no momento certo”.

Exclusiva!

O petista disse que ainda não conversou com o PSB e qualquer insinuação neste sentido não “é fake”. Mas antecipou: o PT já conversou com três legendas, ainda mantidas em sigilo, sobre a eleição em Aracaju. As conversas estão em andamento…

Lurian Cordeiro

Ainda na conversa com este colunista Márcio Macedo desfez os boatos em torno de uma pré-candidatura de Lurian Cordeiro, filha de Lula, que veio morar e trabalhar em Aracaju, com o senador Rogério Carvalho. “Outro fake News! Ela está trabalhando”.

Sobre Belivaldo

Questionado se sua pré-candidatura representa um rompimento político com o governo do Estado, Márcio explicou que esta é uma eleição municipal e isso não passa pela esfera estadual. “Belivaldo é um amigo, sempre tivemos uma relação muito boa e ele respeitou o espaço do PT”.

Sobre JB

Márcio acredita que o ex-governador Jackson Barreto vai manter o discurso do “Lula Livre”. Disse que tem respeito por JB, não confirma e nem descarta procura-lo, e não antecipa nada. Sobre seu apoio à pré-candidatura do PT em Aracaju, Márcio disse que “está é uma decisão de ordem pessoal dele”.

Jackson foi correto

O pré-candidato concluiu a conversa dizendo que Jackson foi muito correto com o PT em Sergipe. “Ele esteve presente no impeachment de Dilma Rousseff, quando o ex-presidente Lula estava preso e sempre esteve com o PT. Foi correto com a gente e tem o meu respeito”.

Eliane Aquino I

Em entrevista na FAN FM, nessa quinta-feira (23), a vice-governadora falou das dificuldades financeiras que o Estado atravessa, dos desafios ao lado de Belivaldo em 2019 e, apesar de não direcionar, deu várias “indiretas” no prefeito Edvaldo Nogueira e até no ex-deputado federal André Moura (PSC).

Eliane Aquino II

Chamou atenção também quando ela disse que o PT tem dois nomes bons para apresentar a Aracaju: o de Márcio Macedo e do deputado estadual Iran Barbosa. Como perguntar não ofende, por mais que o partido tenha opções para a cidade, com a pré-candidatura já lançada, não era o momento de centralizar as atenções em Márcio?

Samuel em Socorro

O partido vai lançar a pré-candidatura do deputado estadual Samuel Carvalho para prefeito de Nossa Senhora do Socorro, no próximo dia 1º.

Danielle ou Emília?

Por sua vez, no dia 3, a legenda lança sua pré-candidata a prefeita de Aracaju. Resta saber se será a delegada Danielle Garcia ou a vereadora Emília Correia. Danielle desembarca em Sergipe no sábado. Sendo assim…

Politiquês

Entramos definitivamente no clima pré-eleitoral. A partir de agora o aracajuano vai se deparar com uma situação mais surpreendente que a outra. É gente frequentando os mercados municipais, fazendo a feira da casa; é gente almoçando em restaurante popular; a depender do aumento da tarifa de ônibus a ser anunciado por Edvaldo, vai ter pré-candidato andando na linha Augusto Franco/Bugio. Abre o olho, eleitor!

Bomba!

Chega a informação que o prefeito Marcos Santana já fechou a chapa com o atual presidente da Câmara de São Cristóvão, vereador Paulo Júnior, que estaria se filiando aoo PT para disputar a eleição como vice-prefeito. Também já está sendo articulado o nome do vereador Diego Prado (PSD) para, se reeleito, assumir a presidência da Câmara Municipal. Só faltou combinar esse “ensaio” com o povo, não é?

Kaká em Canindé

O nome de Kaká Andrade (PSD) vai ganhando “musculatura” em Canindé do São Francisco. Os rumores do município dão conta que sua pré-candidatura a prefeito já tem o apoio do PT de Rogério Carvalho e João Daniel. Outro líder na região que também apoia Kaká é o Pastor Heleno Silva (PRB). A vaga de vice na chapa passará por uma discussão mais ampla e o nome sairá de um entendimento com todos.

Alô Banese!

Vários baneseanos estão reclamando das taxas de juros cobradas dos funcionários. A turma diz que o Banese está cobrando mais de 2% para antecipar uma gratificação que o próprio banco paga aos funcionários. Como perguntar não ofende, qual é o risco de “calote” para se cobrar tão caro do próprio funcionário?

Em casa de ferreiro…

Agora o governo gasta tanto com propaganda, dizendo que o Banese é o “banco dos sergipanos”, tentando atrair clientes e a instituição tratando seus próprios funcionários deste jeito? Imagine se fosse um “mero cliente”? Menos mal que a SELIC caiu! Caso contrário, coitados dos funcionários e clientes. Galeguinho, galeguinho…

Samuel Carvalho I

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), que acabou de ser anunciado como novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, foi entrevistado nessa quinta-feira (23), na Rádio CBN em Aracaju, e disse que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não pode continuar dizendo ao povo sergipano que o Estado está “quebrado” do ponto de vista financeiro.

Samuel Carvalho II

O parlamentar explicou que, em meados de 2019, o jornal Valor Econômico revelou que Sergipe não atravessa um cenário de “calamidade financeira” como tem sido insistentemente divulgado pelo governo. “O próprio deputado Georgeo Passos, por diversas vezes, revelou que as receitas do Estado só cresceram no ano passado. Não houve qualquer diminuição das receitas correntes líquidas”.

Ladainha

Samuel Carvalho disse que não dá para o governo manter a “ladainha” de dificuldade financeira para justificar a ausência de ações efetivas do Estado. “Isso prejudica os investidores. Quem vai investir seu dinheiro em um Estado quebrado? Tem muita gente sofrendo, sendo prejudicado. Tem que mudar o discurso porque Sergipe não está quebrado”.

Emprego e renda

O novo líder da oposição defendeu que o governo deve aproveitar a mão de obra qualificada que o Estado possui e gerar emprego e renda. “Quem toma empréstimos é porque reúne condições de contratá-lo, ou seja, não está em calamidade financeira. O que nós sempre questionamos é a qualidade das despesas”.

Reforma da Previdência

Por fim, Samuel Carvalho lamentou que alguns sindicatos estejam fazendo avaliações equivocadas sobre a Reforma da Previdência. “Eu votei contra a Lei Complementar, com as regras de transição e as alíquotas, e votei a favor quando da emenda constitucional. Nós lamentamos a ausência de diálogo aqui em Sergipe e a desinformação de alguns sindicatos que estão passando dados equivocados para a população”.

Iran Barbosa I

Como membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado estadual e professor Iran Barbosa (PT), usou suas redes sociais, nessa quinta-feira (23), para fazer um convite à sociedade sergipana para a 5ª Caminhada para Oxalá, que ocorrerá nesta sexta-feira (24), a partir das 15 horas, com concentração e saída agendados para a praça do Mini Golf, bairro São José, em Aracaju. O “cortejo” seguirá até o calçadão da Praia Formosa.

Iran Barbosa II

“Vamos juntos manifestar que o nosso País é livre, livre para amar, para viver e para as pessoas praticarem suas religiões. Quem combate a intolerância religiosa? Quem acredita no Estado laico e na liberdade de expressão? Todos convidados para participarem da 5ª Caminhada para Oxalá, nessa sexta-feira”, convidou o deputado estadual do PT.

Intolerância religiosa

Só no primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano anterior. Recentemente, representantes de 11 denominações religiosas realizaram em 21 cidades do País atos em defesa do Estado laico e contra a intolerância religiosa.

De olho na Barra!

Está circulando nas redes sociais o áudio supostamente do superintendente da SMTT da Barra dos Coqueiros. Fala-se na gravação sobre o serviço de táxi-lotação na cidade e sobre uma suposta abordagem dos agentes da Barra, que teria deixado alguém “contrariado”. Fala-se também em “flexibilização”… O áudio vazado deve ser encaminhado para as autoridades fiscalizadoras. Cenas dos próximos capítulos…

Alô pregoeiros!

Nos dias 13 e 14 de fevereiro vem ai o Curso de Formação e capacitação de Pregoeiro com a Ecos Consultoria. O curso é certificando em conformidade e atualizado pelo novo decreto 10.024/19 – Pregão Eletrônico. Serão oferecidos conhecimentos gerais, procedimentos e orientações acerca de LICITAÇÕES em Pregão Eletrônico e Presencial. As vagas são limitadas e maiores informações no (79) 98800-7401 e (79) 99902-7224.

Pós-graduação

Com o objetivo de capacitar docentes a utilizarem e produzirem tecnologias educacionais de forma crítica e inovadora em seus espaços de aprendizagem contribuindo com o desenvolvimento educacional, os professores da rede SESI participam do curso de atualização em Formação Docente e Novas Tecnologias. O curso acontecerá aos sábados com encerramento no dia 15 de fevereiro.

Rede SESI

Com um formato exclusivo, na modalidade “in company” (formatada especialmente para a rede SESI), o curso conta com a participação de 101 docentes. “A educação é um dos pilares para uma sociedade melhor, por isso, é muito importante a formação continuada e o processo permanente de aperfeiçoamento profissional”, comenta o professor Paulo Martins, coordenador da Pós-graduação Lato Sensu da Unit.

Legião Urbana

Tá chegando o maior tributo do Norte/Nordeste para a Banda Legião Urbana, que fez história no País e marcou gerações. A apresentação da banda Vértice ocorre no próximo dia 31, no Teatro Tobias Barreto, a partir das 21 horas. Ingressos à partir de R$ 20 na bilheteria do Teatro, na Litoral 655 Centro e Prêmio, Hitz Jardins e Clube Melissa Riomar. Ingressos On-Line no link: https://www.guicheweb.com.br/ingressos/13279.

Poço Verde Fest

Acontece neste final de semana mais uma edição do Poço Verde Fest. No sábado (25) se apresentam O Poeta, Banda Valneijós, Prisioneiros do Arrocha, Elvis Santana, Cristina Prata e O Poeta da Pisadinha; no domingo (26) tem Cid Natureza, Cheiro de Amor, Guig Ghetto, Joel Andrade, Grupo Delírios, Sérgio Soares, Marcelinho Moraes e Arthurzinho.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

