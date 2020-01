Últimos dias para curtir as atrações do ‘Safári da Diversão’ no Shopping Jardins

24/01/20 - 06:58:15

Visitas guiadas à área verde, desfile com personagens e distribuição de álbum de figurinhas seguem até o dia 2 de fevereiro no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

A programação gratuita do ‘Safári da Diversão’ segue alegrando as famílias no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Aos sábados, crianças e adultos embarcam em uma animada expedição ao jardim de inverno do centro de compras e, aos domingos, todos se divertem com o desfile de personagens pelo mall. Os acessos às atividades ‘Explorando o Jardim’ e ‘Safári com Personagens’ são gratuitos.

E para que a garotada compartilhe diversão com os amigos, multiplique alegria e guarde uma bela recordação das experiências vividas no ‘Safári da Diversão’, o Shopping Jardins preparou um criativo álbum de figurinhas e atividades. A distribuição é gratuita e o livreto ilustrado pode ser retirado no Balcão de Informações. Depois, basta a garotada seguir o mapa e retirar os cromos gratuitamente, nas lojas participantes.

‘Explorando o Jardim’

Além de apreciar as mais de 20 espécies de plantas que integram o paisagismo, durante a atividade, o visitante curte uma divertida expedição comandada pelos personagens Explorador e Passarinho, conhece curiosidades acerca da fauna e flora do planeta, aprende a semear um grão de feijão e é estimulado a preservar o meio ambiente e defender a natureza.

‘Explorando o Jardim’ é destinado a crianças de 2 a 13 anos e todas devem estar acompanhadas por um adulto responsável. As visitas acontecem aos sábados até o dia 1º de fevereiro em dois turnos: das 9h às 10h30 e das 15h às 18h30. As expedições têm duração de 30 minutos, sendo limitadas a 25 participantes.

Para participar, basta retirar as pulseiras de acesso antecipadamente no Balcão de Informações (em frente à Portaria A). A distribuição é limitada a duas pulseiras por CPF cadastrado.

‘Safári com Personagens’

Até o dia 2 de fevereiro, o passeio de domingo pelo Shopping Jardins é animado por uma divertida trupe. Às 17 horas, Senhorita Zebra, o Corajoso Leão, a Dona Girafa e demais personagens inspirados nos animais da selva desfilam pelo mall, compartilhando alegria com o público.

‘SAFÁRI DA DIVERSÃO’

O quê? Expedições ao jardim, álbum de figurinhas e interações com personagens inspirados nos encantos da selva.

Quando? Até 2 de fevereiro.

Onde? Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Explorando o Jardim

Divertidas expedições ao jardim do shopping, onde meninos e meninas – de 2 a 13 anos acompanhados por um adulto responsável – conhecem um pouco mais sobre a fauna e a flora do nosso planeta.

Quando? Até 1º de fevereiro, sempre aos sábados, a partir das 9h.

Sessões de 30 minutos iniciadas às 9h, 9h30, 10h, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Onde? Jardim em frente à Praça de Alimentação Jardins.

Quanto? Acesso gratuito, mediante retirada de pulseiras no Balcão de Informações. São disponibilizadas até 2 pulseiras para cada CPF cadastrado. Limite de 25 participantes por sessão.

Safári com Personagens

Personagens inspirados nos animais da selva compartilham alegria com o público, em animados desfiles pelo mall.

Quando? Até 2 de fevereiro, sempre aos domingos, às 17h.

Onde? Mall do Shopping Jardins.

Quanto? Acesso livre e gratuito.

Figurinhas da Selva

Álbum de figurinhas e atividades para a criançada compartilhar diversão com os amigos e levar os encantos do safári para onde for.

Quando? Até 2 de fevereiro.

Onde? Balcão de Informações em frente à Portaria A.

Quanto? Álbum e figurinhas gratuitos.

Foto: Bruno Nasca

