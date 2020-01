EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: ABERTO EDITAL PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

25/01/20 - 09:01:15

Experiência internacional: Unit abre edital para estudantes do curso de Medicina

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: ABERTO EDITAL PARA ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA

O programa oferece estágio na Rede de Clínicas do Cambridge Health Alliance

Com o objetivo de oferecer uma vivência de internato no exterior, mais especificamente em Massachusetts, nos Estados Unidos, a Universidade Tiradentes abre edital para estudantes do curso de Medicina. O programa oferece estágio na Rede de Clínicas do Cambridge Health Alliance, resultado de uma parceria entre Tiradentes Institute e intermediado pela University of Massachusetts Boston – UMASS Boston.

“É uma experiência muito importante para aquisição de novos conhecimentos, competências e habilidades”, comenta o diretor executivo do Tiradentes Institute, Otávio Correia.

O Programa denominado “Clinical Experience Abroad: Clerkship for Medical Students” terá duração de um mês, com atividades durante 5 dias por semana e carga horária semanal de 30 a 40 horas. No primeiro semestre acontecerá nos meses de abril e maio, com três vagas para cada mês, e no segundo semestre, nos meses de setembro e outubro.

Entre os requisitos obrigatórios, os estudantes precisam ter mais de 18 anos, possuir visto americano (B1/B2) válido, no mínimo, até 31 de dezembro de 2020, cursar internato nos semestres 2020.1 ou 2020.2, estar entre o 9º e o 12º período do curso de Medicina e apresentar um nível de inglês mínimo B2, de acordo com o Quadro Comum Europeu.

O programa oferecerá bolsas de estudos de apoio à experiência internacional do acadêmico. As inscrições para 2020.1 seguem até o dia 31 de janeiro e o resultado preliminar até 03 de fevereiro. Já para 2020.2, as inscrições serão de 20 de março a 14 de abril de 2020.

Por Amália Roeder