Acompanhado de vereadores, prefeito Edvaldo inspeciona obras em execução na cidade

25/01/20 - 06:36:32

O prefeito Edvaldo Nogueira levou os vereadores da sua base para visitar as obras que estão sendo realizadas na cidade. Ao longo desta sexta-feira, 24, eles acompanharam o andamento de 16 obras que a gestão municipal executa em bairros de todas as regiões de Aracaju. Juntos, estes projetos representam um investimento de R$ 125 milhões, entre eles a primeira maternidade municipal, o Centro de Iniciação ao Esporte, uma escola de educação infantil, corredores de transporte, novas avenidas e a urbanização de centenas de ruas, canais e da Orlinha do bairro Industrial.

“Foi um dia muito importante. Seja com os vereadores, com a comunidade ou até mesmo sozinho, é sempre especial para mim ver de perto o andamento das obras que estamos fazendo na cidade. Dizem que o olho do dono é que engorda o gado, então vim, mais uma vez, fiscalizar, conferir se estão sendo feitas corretamente, e pude verificar a celeridade de todas elas. São obras que estavam no nosso Planejamento Estratégico, com prazo para iniciar e terminar, o que demonstra a inovação no poder público. Hoje, ao estar aqui com os vereadores da nossa bancada pude mostrar os projetos em execução na zona Norte e também na zona Sul. As obras são prova do nosso compromisso com os aracajuanos”, salientou o prefeito.

As visitas começaram pelo Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bugio, cuja obra está na etapa de colocação da cobertura do ginásio. Com 7 mil metros quadrados, o espaço contará com um ginásio poliesportivo, pista de atletismo e de salto à distância, além de um parque infantil e uma área de apoio para que crianças e jovens possam iniciar a prática esportiva. O CIE, que servirá para a prática de 16 modalidades esportivas, deve ser entregue à população até abril. “Esta é uma obra de grande impacto social que vai abrir muitas oportunidades para crianças e jovens”, destacou Edvaldo.

Representante da comunidade, o vereador Zezinho do Bugio elogiou os avanços da obra. O parlamentar também deu ênfase a importância do centro de iniciação para os moradores de toda a região. “Esta obra trará uma grande mudança para este lugar. Moro aqui há 40 anos e fico muito feliz em ver este projeto se concretizando, pois terá papel transformador na vida das famílias da zona Norte”, ressaltou.

A segunda obra visitada foi a urbanização do loteamento Rosa do Sol. Já foram realizados os serviços de esgotamento sanitário e encontra-se na etapa de drenagem, neste momento. O projeto estruturante do local inclui ainda a pavimentação de 18 vias em paralelepípedo, construção de meio-fios e calçadas acessíveis, num investimento total de quase R$ 7 milhões. De lá, prefeito e vereadores seguiram para a avenida Euclides Figueiredo, local em que a gestão municipal executa uma obra de R$ 7,6 milhões, já em fase de conclusão, e que resolverá um problema histórico de alagamentos na região. Na zona Norte também foram inspecionados os trabalhos nos loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá.

“Estamos visitando obras que vão mudar a face da cidade e trazer grandes melhorias para a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Este é o meu compromisso e fico muito feliz de vê-lo tomando forma. A infraestrutura da Euclides Figueiredo, por exemplo, já está chegando em sua fase final e até o fim de março vamos inaugurar esta obra, que vai mudar completamente a mobilidade urbana da região que liga Socorro e Aracaju, além de resolver definitivamente o problema de alagamentos em uma área que tanto sofreu. É uma alegria imensa e aproveito para agradecer o trabalho dos vereadores porque sem a ajuda, o trabalho deles, nada disso seria possível”, constatou Edvaldo.

Presente na comitiva, o vereador e representante da comunidade, Fábio Meireles, agradeceu ao prefeito pelo trabalho que tem sido realizado, contemplando toda a zona Norte. “Em nome dos demais vereadores gostaria de agradecer ao prefeito Edvaldo Nogueira porque estas obras concretizam diversos sonhos. Em toda essa área o prefeito resolve problemas históricos. Somente com a execução das intervenções, o nível do canal já baixou, o que nos leva a crer que a fluidez da água não vai mais criar transtornos na Euclides e loteamentos próximos como o Jardim Bahia, Rosa do Sol, Isabel Martins, entre outros. Continue trabalhando, prefeito, servindo a população como vem fazendo”, enalteceu.

Outro ponto visitado foi o Japãozinho, onde a Prefeitura investe na construção de uma nova avenida e na infraestrutura de diversas ruas. “Todas as obras são importantes, mas esta tem um sentido especial porque, além de melhorar a mobilidade urbana de Aracaju, vai transformar a vida dos moradores do Japãozinho, resolvendo um problema histórico e que persiste há 30 anos que são os alagamentos, quando chove. Aqui, estamos fazendo a cobertura do canal, deslocando seu desaguamento, além de uma bela avenida, com iluminação de led, duas pistas e ciclovia. Estamos fazendo obras grandiosas nas comunidades que mais precisam, mostrando nosso compromisso com essa parcela da população”, apontou Edvaldo.

O vereador Manoel Marcos, por sua vez, elogiou a atuação da Prefeitura na localidade. “Quero parabenizar e agradecer. Somente quem conhece o Japãozinho imagina a importância desta obra extraordinária, que vai mudar a face desse bairro para a comunidade. Aqui moram pessoas humildes, que sofrem com alagamentos, mas com a conclusão das obras terão qualidade de vida e uma experiência totalmente diferente”, avaliou.

A inspeção pelas obras da zona Norte foi encerrada na Orlinha do bairro Industrial. Considerado como um dos principais pontos turísticos da capital sergipana, a área de lazer passa por reestruturação completa, com a reconstrução de piso, do parque infantil, do píer, de quiosques, entre outros equipamentos. Estão sendo investidos R$ 2 milhões, provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Os serviços seguem bem avançados.

Zona Sul

A segunda parte da visita ocorreu na zona Sul e iniciou pelo corredor da Hermes Fontes, cujas intervenções fazem parte do Projeto de Mobilidade Urbana. Atualmente, três frentes de trabalho estão sendo executadas, o que garante a celeridade do projeto, que possui investimento na ordem de R$ 9,6 milhões. Em seguida, prefeito e comitiva conferiram as obras do Canal Beira Mar, em fase de finalização, e a construção da primeira maternidade pública municipal, localizada no bairro 17 de Março. Quando concluída, a unidade hospitalar contemplará, além dos moradores da comunidade local, a população que reside nos bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e Zona de Expansão.

“Essa maternidade com quatro andares fará grande diferença para essa região. É com grande alegria que vemos os avanços desse projeto, que beneficiará as mulheres do Santa Maria, 17 de Março, entre outros bairros da zona Sul”, contatou o vereador Bigode ao verificar os avanços da obra da maternidade. De mesmo modo, o prefeito retribuiu reforçando a importância da parceria com os vereadores para execução de tais obras. “Você, como morador da região, sempre foi atuante. Foi um dos vereadores que mais cobrou essas obras e que contribui de maneira significativa para que acontecesse”, disse. Em seguida, a comitiva também visitou as obras de urbanização do bairro Santa Maria.

Acompanharam o prefeito os vereadores Nitinho Vitale (presidente da Câmara), Vinicius Porto, Antonio Bittencourt, Juvêncio Oliveira, Fábio Meirelles, Soneca, Seu Marcos, Jason Neto, Anderson de Tuca, Thiaguinho Batalha, Isac Silveira, Manoel Marcos, Bigode do Santa Maria, Dr. Gonzaga, Zezinho do Bugio, além dos secretários municipais Sérgio Ferrari, Jefferson Passos, Renato Telles, Waneska Barboza, Jorge Araujo Filho, Simone Santana e Nildomar Freire.

AAN

Foto Ana Licia Menezes