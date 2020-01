Escola de Artes abre inscrições para 618 vagas em cursos

25/01/20 - 09:11:59

Com o objetivo de proporcionar formação artística e cultural aos aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lança mais um Edital da Escola Oficina de Artes Valdice Teles, para inscrição, seleção e preenchimento das 618 vagas disponíveis.

O período das inscrições para ingresso nos Cursos Básicos e Oficinas Livres, do primeiro semestre de 2020, inicia nesta segunda-feira, dia 27, e se estende até o dia 3 de fevereiro. O edital está disponível no Mapa Cultural de Aracaju, mapa.cultura.aracaju.se.gov.br. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cursos. Há o pagamento único de R$30,00 no ato da matrícula.

Para participar do processo, é necessário preencher o formulário online, no Mapa Cultural, participar do teste de aptidão, dependendo exclusivamente do curso ou vertente. Para candidatos sem acesso à internet, a Funcaju disponibilizará um computador com acesso à rede para a realização da inscrição, no prédio da Escola de Artes Valdice Teles, na rua Vila Cristina, 354, bairro São José.

No Curso Básico serão oferecidas aulas de acordeon, bateria, bateria para crianças, contrabaixo elétrico, cavaquinho, gaita diatônica, guitarra, percussão, percussão, piano, teclado, técnica vocal, ukulelê, violino, violoncelo, violão clássico e popular, dança contemporânea, dança e consciência corporal, teatro, teatro de adolescentes, aquarela, desenho para crianças e escrita criativa.

As Oficinas Livres serão elaboradas pelos professores do corpo docente da Escola de Artes da Prefeitura de Aracaju e terão vagas para harmonia, iniciação no violão, improvisação 1, musicalização, teatro musical, ballet adulto, dança afro, dança e consciência corporal, dança de salão, dança do ventre e poéticas escritas.

Para ingresso nas Oficinas Livres e Cursos Básicos, todos os candidatos passarão por uma seleção com local e horário divulgados, junto à lista de inscritos, nos murais da Escola de Artes Valdice Teles, nas contas do Instagram: @funcaju, @valdice_teles e no site do Mapa Cultural de Aracaju, mapa.cultura.aracaju.se.gov.br, no dia08 de fevereiro de 2020.

Os candidatos que já são alunos da Escola de Artes Valdice Teles e desejarem se matricular em outro curso, serão submetidos à seleção e concorrerão às vagas com os demais candidatos.