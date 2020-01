Idosa evangélica teve a sua casa invadida e assassinada no município de Salgado

25/01/20 - 08:18:36

Mais um feminicídio é registrado no interior do estado de Sergipe. Desta vez, a vitima é uma senhora evangélica e de pré-nome Conceição, 62 anos anos, foi encontrada morta dentro de casa.

As primeiras informações são de que uma mulher teve a sua casa invadida por marginais que a teriam estuprado no povoado Cabral, no município de Salgado. A vitima foi encontrada dentro do banheiro parcialmente despida, o que pode indicar o estupro.

O fato foi registrados nos grupos de WhatsApp da cidade, onde populares relatam que o crime foi praticado nesta sexta-feira (24), com requinte de crueldade. A vitima chegou a telefonar para o filho, pedindo socorro, porém quando o filho chegou, ela já estava morta.

O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju, onde a família aguarda o resultado do exame para comprovar ou não o estupro e a causa da morte.

Quem tiver alguma informação pode ligar para a polícia através do 190 ou 181 que sua identidade será preservada.