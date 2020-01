MULHER DE 25 ANOS, USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É ASSASSINADA EM ARACAJU

25/01/20 - 06:26:53

Uma mulher identificada como Jaqueline Simone, 25 anos, foi morta a tiros na tarde desta sexta-feira (24), no Bairro Aeroporto, na localidade conhecida como Malvinas, em Aracaju.

As informações passadas pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, são de que a mulher estava em sua residência e foi atingida por cinco disparos de arma de fogo.

Jaqueline estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e respondia pelo crime de tráfico, após tentar entrar em um presídio com drogas, onde o marido cumpre pena pelo mesmo delito.

Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações da polícia para deve entrar em contato com o número 181 do Disque-Denúncia.